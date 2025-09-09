Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Este miércoles acto conmemorativo por el Día del Maestro, que incluirá homenaje en el busto de Sarmiento y acto oficial en el Salón Rojo

Las Flores

Este miércoles acto conmemorativo por el Día del Maestro, que incluirá homenaje en el busto de Sarmiento y acto oficial en el Salón Rojo

Foto del avatar

Publicado

hace 8 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El próximo miércoles 10 de septiembre, la Jefatura Distrital invita a la comunidad educativa y a los vecinos y vecinas de la ciudad a participar del acto centralizado conmemorativo por el Día del Maestro.

Las actividades darán inicio a las 14 horas con un abrazo simbólico, ofrenda floral y homenaje en el busto a Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en la intersección de Av. Sarmiento y Av. Avellaneda.

Más tarde, a las 18 horas, en el Salón Rojo Municipal, se llevará a cabo el acto oficial, en el cual se rendirá homenaje, como cada año, a los docentes que culminan su trayectoria en la educación.

Te puede interesar:

En el marco del 58º aniversario del CEF Nº6, se rindió homenaje al profesor Mauricio Juárez

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.