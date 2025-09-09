Este miércoles acto conmemorativo por el Día del Maestro, que incluirá homenaje en el busto de Sarmiento y acto oficial en el Salón Rojo

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El próximo miércoles 10 de septiembre, la Jefatura Distrital invita a la comunidad educativa y a los vecinos y vecinas de la ciudad a participar del acto centralizado conmemorativo por el Día del Maestro.

Las actividades darán inicio a las 14 horas con un abrazo simbólico, ofrenda floral y homenaje en el busto a Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en la intersección de Av. Sarmiento y Av. Avellaneda.

Más tarde, a las 18 horas, en el Salón Rojo Municipal, se llevará a cabo el acto oficial, en el cual se rendirá homenaje, como cada año, a los docentes que culminan su trayectoria en la educación.