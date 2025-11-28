Última sesión ordinaria del año en el HCD: homenaje al Dr. Oscar Alende y despedida de concejales

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este jueves 27 de noviembre se realizó la última Sesión Ordinaria del año en el Honorable Concejo Deliberante, que incluyó un Orden del Día compuesto por 19 puntos.

Uno de los momentos más destacados fue el homenaje al Dr. Oscar Alende, tras la aprobación de un Proyecto de Decreto que autoriza la colocación de una fotografía del histórico dirigente político —Diputado Provincial, Diputado Nacional, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y fundador del Partido Intransigente—.

La iniciativa se vincula con el nombre que lleva la sala donde se desarrollan las sesiones del HCD. En el reconocimiento estuvieron presentes dos representantes del Partido Intransigente y ex concejales, Darío Couzelo y Pablo García Romero, quienes compartieron sus sensaciones sobre la incorporación de la imagen del referente.

Al tratarse del último encuentro legislativo del año, la sesión concluyó con una emotiva despedida a los concejales que finalizan su mandato.

Bloque Frente Todos por Las Flores:

Laura Risso

Leonardo Municoy

Fabricio Pesch

Ezequiel Coronel

Bloque Adelante Juntos: