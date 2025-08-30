Las Flores
En el marco del 58º aniversario del CEF Nº6, se rindió homenaje al profesor Mauricio Juárez
En la mañana de este sábado 30 de agosto, el Centro de Educación Física Nº6 celebró su 58º aniversario con un emotivo acto en el que se rindió homenaje al profesor Mauricio Juárez, ex director y referente fundamental en la historia de la institución.
La ceremonia tuvo lugar en el gimnasio del CEF, ubicado en Av. General Paz y Moreno, donde se impuso el nombre de “Profesor Mauricio Juárez” al área administrativa, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y legado en el ámbito educativo y deportivo de Las Flores.
Con la presencia de autoridades, docentes, alumnos, ex alumnos y miembros de la comunidad, el homenaje destacó la impronta que Juárez dejó a lo largo de los años como docente y director, siendo recordado con afecto y gratitud por todos los que compartieron su camino.
El gesto simboliza no solo la memoria de un educador ejemplar, sino también la importancia de reconocer a quienes, con su dedicación, han contribuido al crecimiento y fortalecimiento del CEF Nº6 durante más de medio siglo de vida institucional.
