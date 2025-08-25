En el marco del 58º aniversario del CEF Nº6, se rendirá homenaje al profesor Mauricio Juárez

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco de los 58 años del Centro de Educación Física Nº6, la institución llevará adelante un acto de reconocimiento al profesor Mauricio Juárez, ex director y figura fundamental en la historia del establecimiento.

El homenaje se realizará el próximo 30 de agosto a las 10 horas en el gimnasio del CEF, ubicado en Av. General Paz y Moreno (entrada por calle Moreno). En la ocasión, se impondrá el nombre de “Profesor Mauricio Juárez” al área administrativa del establecimiento, como un gesto de gratitud y memoria hacia quien dejó una huella imborrable en la comunidad educativa y deportiva de Las Flores.

“Agradecemos su presencia para celebrar el legado del Profesor Juárez. Esperamos compartir este momento con ustedes”, expresaron desde la institución en la convocatoria oficial.

El recuerdo del profesor Juárez continúa vivo en la memoria de colegas, estudiantes y la comunidad en general. Tras su fallecimiento, en 2022, Noticias Las Flores reflejó el profundo pesar que generó su partida y el reconocimiento a su compromiso con la educación y el deporte.

De esta manera, el CEF Nº6 honra la trayectoria de un docente y dirigente que dedicó su vida a la formación, al desarrollo de la actividad física y al crecimiento de generaciones de florenses.