Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Las Flores fue sede del Encuentro Regional de Centros de Educación Física de la Región 24

Las Flores

Las Flores fue sede del Encuentro Regional de Centros de Educación Física de la Región 24

Foto del avatar

Publicado

hace 3 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El CEF N° 6 de Las Flores llevó adelante una destacada jornada de trabajo: el Encuentro Regional de Centros de Educación Física de la Región 24.

Participaron equipos docentes y directivos de distintos distritos para fortalecer las propuestas pedagógicas vinculadas al deporte y la actividad física.

La apertura estuvo a cargo del director provincial de Educación Física, profesor Leonardo Troncoso, quien valoró el compromiso territorial de los CEF y la importancia de estos espacios de articulación regional.

Te puede interesar:

En el marco del 58º aniversario del CEF Nº6, se rindió homenaje al profesor Mauricio Juárez

El encuentro contó con la presencia del intendente interino Fabián Blanstein, quien subrayó el rol clave de los Centros de Educación Física como instituciones que promueven inclusión, participación y hábitos saludables en la comunidad, valorando particularmente el apoyo del Gobierno Provincial en las distintas acciones que se llevan adelante en el CEF.

Estuvieron presentes los inspectores de Educación Física, Daniel Robledo, Emilio Aboy, Rubén Portos y Andrea Rojo, junto a la profesora Cristina Márquez y representantes de CEF de Lobos, Roque Pérez, 25 de mayo, General Alvear, Saladillo y Las Flores.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.