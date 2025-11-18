Las Flores
Las Flores fue sede del Encuentro Regional de Centros de Educación Física de la Región 24
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El CEF N° 6 de Las Flores llevó adelante una destacada jornada de trabajo: el Encuentro Regional de Centros de Educación Física de la Región 24.
Participaron equipos docentes y directivos de distintos distritos para fortalecer las propuestas pedagógicas vinculadas al deporte y la actividad física.
La apertura estuvo a cargo del director provincial de Educación Física, profesor Leonardo Troncoso, quien valoró el compromiso territorial de los CEF y la importancia de estos espacios de articulación regional.
En el marco del 58º aniversario del CEF Nº6, se rindió homenaje al profesor Mauricio Juárez
El encuentro contó con la presencia del intendente interino Fabián Blanstein, quien subrayó el rol clave de los Centros de Educación Física como instituciones que promueven inclusión, participación y hábitos saludables en la comunidad, valorando particularmente el apoyo del Gobierno Provincial en las distintas acciones que se llevan adelante en el CEF.
Estuvieron presentes los inspectores de Educación Física, Daniel Robledo, Emilio Aboy, Rubén Portos y Andrea Rojo, junto a la profesora Cristina Márquez y representantes de CEF de Lobos, Roque Pérez, 25 de mayo, General Alvear, Saladillo y Las Flores.
Accidente entre dos motocicletas en San Martín y Caseros: Ambos Conductores Fueron Hospitalizados
Una nube de polvo avanza sobre Las Flores tras el violento temporal de viento en la Patagonia
Bomberos Voluntarios ya cuenta con nuevos kayaks gracias al aporte de la comunidad
La Escuela Dante Alighieri ganó las Olimpíadas Juveniles Florenses 2025 tras el “Gran Juego de la Ciudad”
Las Flores fue sede del Encuentro Regional de Centros de Educación Física de la Región 24
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras