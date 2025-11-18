Las Flores fue sede del Encuentro Regional de Centros de Educación Física de la Región 24

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El CEF N° 6 de Las Flores llevó adelante una destacada jornada de trabajo: el Encuentro Regional de Centros de Educación Física de la Región 24.

Participaron equipos docentes y directivos de distintos distritos para fortalecer las propuestas pedagógicas vinculadas al deporte y la actividad física.

La apertura estuvo a cargo del director provincial de Educación Física, profesor Leonardo Troncoso, quien valoró el compromiso territorial de los CEF y la importancia de estos espacios de articulación regional.

El encuentro contó con la presencia del intendente interino Fabián Blanstein, quien subrayó el rol clave de los Centros de Educación Física como instituciones que promueven inclusión, participación y hábitos saludables en la comunidad, valorando particularmente el apoyo del Gobierno Provincial en las distintas acciones que se llevan adelante en el CEF.

Estuvieron presentes los inspectores de Educación Física, Daniel Robledo, Emilio Aboy, Rubén Portos y Andrea Rojo, junto a la profesora Cristina Márquez y representantes de CEF de Lobos, Roque Pérez, 25 de mayo, General Alvear, Saladillo y Las Flores.