Jornada de Asistencia Técnica para profesores de Educación Física en el CEF N°6
En el gimnasio del Centro de Educación Física N°6 de Las Flores se llevó a cabo una jornada de Asistencia Técnica destinada a profesores de Educación Física del distrito, con el objetivo de fortalecer las prácticas pedagógicas y jerarquizar la enseñanza en la provincia.
La capacitación, titulada “El abordaje de los juegos y deportes alternativos en la clase de Educación Física”, estuvo a cargo del profesor Ricardo Acuña, quien compartió herramientas y estrategias innovadoras para incorporar nuevas propuestas lúdicas y deportivas en el aula, fomentando la inclusión, la creatividad y la participación de los estudiantes.
Desde la organización se agradeció especialmente a la Dirección de Educación Física y a su director, el profesor Leonardo Troncoso, por el apoyo y la provisión de recursos para el desarrollo de la jornada; al capacitador Ricardo Acuña por su aporte profesional; al asesor IEF Emilio Aboy; a la IJD Marcela Ferrari; a la IEF Sandra Michelli y a todos los docentes que participaron activamente.
La propuesta reafirma el compromiso de seguir brindando instancias de formación y actualización que permitan a los educadores incorporar metodologías innovadoras y continuar elevando el nivel de la Educación Física en la provincia.
