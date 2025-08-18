Se homenajeó al General San Martín a 175 años de su paso a la inmortalidad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este domingo 17 de agosto se homenajeó al General Don José de San Martin con motivo del 175° aniversario de su fallecimiento.

El Acto tuvo lugar en la Plaza Mitre de nuestra ciudad, precisamente en la esquina donde está emplazado el busto que recuerda al Padre de la Patria.

En el inicio las autoridades realizaron el arrío a media asta de la Bandera Argentina en el mástil central y posteriormente se realizó el Toque de Silencio en honor a su entrega y lucha.

Tras la entonación del Himno Nacional, el intendente Alberto Gelené junto al presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein y la inspectora jefa distrital, Marcela Ferrari, colocaron una ofrenda floral al pie del busto.

Luego, el Cura Párroco Eduardo Campion compartió una bendición religiosa. En tanto, la inspectora Marcela Ferrari dirigió unas palabras alusivas donde destacó los valores del prócer quien luchó y creyó en la libertad de los pueblos por encima de cualquier interés personal e invitó a reflexionar e inspirarnos en el trabajo en equipo, en el compromiso y el esfuerzo por el bien común para lograr un país más justo, más libre y más solidario.

El intendente Gelené en su mensaje agradeció a las delegaciones, banderas de ceremonias, comunidades educativas, instituciones, autoridades por ser parte de esta conmemoración, en especial a niños y niñas en su día.

“La patria, por la cual nos comprometemos en distintas instancias de nuestras vidas, no es solo un símbolo sino un hecho fundamental en el transcurso de todas las generaciones desde la lucha por la independencia y hasta hoy, que debemos tener siempre presente en cada una de nuestras responsabilidades, acciones y en todos los gobiernos”, destacó Alberto Gelené.

En el final, compartieron su música los artistas Coqui Sondón y Guillermo Ortiz.