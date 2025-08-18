Las Flores
Se homenajeó al General San Martín a 175 años de su paso a la inmortalidad
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Este domingo 17 de agosto se homenajeó al General Don José de San Martin con motivo del 175° aniversario de su fallecimiento.
El Acto tuvo lugar en la Plaza Mitre de nuestra ciudad, precisamente en la esquina donde está emplazado el busto que recuerda al Padre de la Patria.
En el inicio las autoridades realizaron el arrío a media asta de la Bandera Argentina en el mástil central y posteriormente se realizó el Toque de Silencio en honor a su entrega y lucha.
Quedó inaugurado el CAPS ‘Dr. Héctor Muñiz’ con nueva ambulancia, equipamiento y anuncios para la ciudad
Tras la entonación del Himno Nacional, el intendente Alberto Gelené junto al presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein y la inspectora jefa distrital, Marcela Ferrari, colocaron una ofrenda floral al pie del busto.
Luego, el Cura Párroco Eduardo Campion compartió una bendición religiosa. En tanto, la inspectora Marcela Ferrari dirigió unas palabras alusivas donde destacó los valores del prócer quien luchó y creyó en la libertad de los pueblos por encima de cualquier interés personal e invitó a reflexionar e inspirarnos en el trabajo en equipo, en el compromiso y el esfuerzo por el bien común para lograr un país más justo, más libre y más solidario.
El intendente Gelené en su mensaje agradeció a las delegaciones, banderas de ceremonias, comunidades educativas, instituciones, autoridades por ser parte de esta conmemoración, en especial a niños y niñas en su día.
“La patria, por la cual nos comprometemos en distintas instancias de nuestras vidas, no es solo un símbolo sino un hecho fundamental en el transcurso de todas las generaciones desde la lucha por la independencia y hasta hoy, que debemos tener siempre presente en cada una de nuestras responsabilidades, acciones y en todos los gobiernos”, destacó Alberto Gelené.
En el final, compartieron su música los artistas Coqui Sondón y Guillermo Ortiz.
Brillante participación florense en la 6ª Exposición Nacional de Aves de Raza, Conejos y Afines en Ayacucho
Ventas en retroceso: el Día del Niño no logró reactivar el consumo
Los Centros de Promoción Comunitaria celebraron el Día de la Niñez con juegos, alegría y amor
Se homenajeó al General San Martín a 175 años de su paso a la inmortalidad
La Provincia incorpora más de 600 profesionales al sistema sanitario
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras