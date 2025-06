Gesto para destacar: Efectivo de Patrulla Rural encontró y devolvió una cartera en plena ruta

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Oficial Fernández Juan Cruz, perteneciente al personal policial de Patrulla Rural Las Flores, quien tuvo un gesto de enorme valor humano.

En vísperas de la noche del día 22 del corriente año, mientras me encontraba en los baños de la estación de servicio YPF de la ciudad de Las Flores, olvidé mi cartera que contenía documentación sumamente importante y una suma de dinero. El oficial Fernández no solo la encontró, sino que se tomó la molestia de ubicarme en la ruta, mientras me encontraba emprendiendo un viaje, para devolvérmela personalmente.

Acciones como esta merecen ser destacadas y valoradas, porque hablan del compromiso, la honestidad y el profesionalismo de quienes cumplen con su deber pensando en el prójimo.

Atentamente,

Rocío Juárez

Ciudad de Bahía Blanca