Noticias Las Flores

Halloween se vive con alegría en Las Flores: los más peques coparon las calles y Grupo Noticias se sumó a la movida

Las Flores

hace 4 horas

Las Flores se llenó de color, risas y disfraces este viernes 31 de octubre, con motivo de la celebración de Halloween, una fecha que cada año gana más protagonismo entre los más chicos.

Desde temprano, las calles, plazas y barrios de la ciudad se vieron invadidos por brujitas, vampiros, fantasmas, superhéroes y personajes de todo tipo, que recorren las casas al grito de “¡dulce o truco!”, disfrutando de una jornada llena de magia y diversión.

Este año, Grupo Noticias también se sumó a la movida: tanto en los estudios de Urbana FM 92.7 como en la redacción de Noticias Las Flores, se preparó una dulce sorpresa para los pequeños visitantes, que pueden acercarse a retirar caramelos y compartir un momento especial junto al equipo del multimedio.

Las redes se llenan de fotos, las risas contagian cada rincón y el espíritu festivo demuestra, una vez más, que Halloween ya es parte del calendario florense, combinando creatividad, alegría y comunidad.

Porque cuando se trata de celebrar, Las Flores siempre se disfraza de diversión

