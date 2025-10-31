Las Flores
Halloween se vive con alegría en Las Flores: los más peques coparon las calles y Grupo Noticias se sumó a la movida
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Las Flores se llenó de color, risas y disfraces este viernes 31 de octubre, con motivo de la celebración de Halloween, una fecha que cada año gana más protagonismo entre los más chicos.
Desde temprano, las calles, plazas y barrios de la ciudad se vieron invadidos por brujitas, vampiros, fantasmas, superhéroes y personajes de todo tipo, que recorren las casas al grito de “¡dulce o truco!”, disfrutando de una jornada llena de magia y diversión.
Este año, Grupo Noticias también se sumó a la movida: tanto en los estudios de Urbana FM 92.7 como en la redacción de Noticias Las Flores, se preparó una dulce sorpresa para los pequeños visitantes, que pueden acercarse a retirar caramelos y compartir un momento especial junto al equipo del multimedio.
Las redes se llenan de fotos, las risas contagian cada rincón y el espíritu festivo demuestra, una vez más, que Halloween ya es parte del calendario florense, combinando creatividad, alegría y comunidad.
Porque cuando se trata de celebrar, Las Flores siempre se disfraza de diversión
Detuvieron a un florense radicado en Tandil por abusos sexuales cometidos en Las Flores
El Programa Envión Las Flores fortalece sus talleres con la entrega de notebooks
Fin de semana primaveral en Las Flores, pero con probabilidad de chaparrones
Se viene la 11ª edición de la Fiesta del Cordero Deshuesado en Paraje Rosas
CREHAB invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Barrileteando la Diversidad”
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras