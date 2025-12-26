Las Flores
Héroe de nuestra comunidad: el Bombero Cristian González salva la vida de un bebé con valentía, rapidez y dedicación incansable
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Queremos destacar la rápida y eficaz actuación del Bombero Cabo 1° Cristian González, quien recientemente respondió a un pedido de ayuda de su vecina y puso en práctica las maniobras de reanimación para salvar la vida de su bebé de casi un año de edad.
El profesionalismo y compromiso de Cristian fueron fundamentales para que la situación tuviera un desenlace positivo. Este acto ejemplar refleja no solo su capacitación constante, sino también la vocación de servicio que caracteriza al personal de la institución, disponible las 24 horas del día para proteger y asistir a la comunidad.
Desdela institución se sienten profundamente orgullosos de contar con personas como Cristian, quienes demuestran día a día que la preparación, la dedicación y la solidaridad son los valores esenciales de nuestro cuerpo de bomberos.
Accidente de tránsito en el km 291 de la Ruta Nacional Nº 3: colisión entre un camión y un automóvil
Navidad tranquila en la ciudad: el Hospital no registró heridos por pirotecnia ni incidentes durante los festejos
La ciudad, un horno: la sensación térmica alcanzará los 38° y el calor extremo seguirá la semana próxima
Mensajes de navidad: Milei anunció más ajuste y pidió «abrocharse los cinturones»
Reclamo de las familias TEA Las Flores por la pirotecnia que afectó a niños, adultos y mascotas en estas fiestas
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras