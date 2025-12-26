Héroe de nuestra comunidad: el Bombero Cristian González salva la vida de un bebé con valentía, rapidez y dedicación incansable

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Queremos destacar la rápida y eficaz actuación del Bombero Cabo 1° Cristian González, quien recientemente respondió a un pedido de ayuda de su vecina y puso en práctica las maniobras de reanimación para salvar la vida de su bebé de casi un año de edad.

El profesionalismo y compromiso de Cristian fueron fundamentales para que la situación tuviera un desenlace positivo. Este acto ejemplar refleja no solo su capacitación constante, sino también la vocación de servicio que caracteriza al personal de la institución, disponible las 24 horas del día para proteger y asistir a la comunidad.

Desdela institución se sienten profundamente orgullosos de contar con personas como Cristian, quienes demuestran día a día que la preparación, la dedicación y la solidaridad son los valores esenciales de nuestro cuerpo de bomberos.