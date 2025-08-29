Las Flores
Las mejores opciones si estás buscando un celular barato y funcional
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
No hace falta gastar una fortuna para tener un buen teléfono. Hoy en día, existen muchas alternativas accesibles para quienes buscan un celular barato que cubra las necesidades básicas del día a día: redes sociales, WhatsApp, fotos, videollamadas y navegación web. La clave está en elegir un modelo que ofrezca un buen balance entre precio, rendimiento y durabilidad, y en comprarlo en tiendas confiables como Coppel.
Qué buscar en un celular barato
Al elegir un celular económico, es importante prestar atención a algunas características clave que aseguren una experiencia fluida sin gastar de más:
- Memoria RAM: Un mínimo de 3GB ya permite un uso ágil para tareas cotidianas.
- Almacenamiento: Con 32GB o 64GB ya tenés espacio suficiente para apps y fotos.
- Cámara: Los modelos económicos actuales ofrecen cámaras dobles y buenas funciones para redes sociales.
- Batería: Que dure el día completo sin depender del cargador es fundamental.
- Sistema operativo actualizado: Asegura compatibilidad con las apps más usadas.
No es necesario apuntar a la gama alta para tener un celular útil, especialmente si lo vas a usar para tareas simples como mensajería, llamadas, redes y multimedia.
Ventajas de usar una plancha a vapor, ¿Vale la pena comprar una?
Opciones accesibles disponibles en el mercado
En el mercado se pueden encontrar varios modelos de celulares baratos que cumplen perfectamente con estas condiciones. Algunas opciones destacadas al momento son:
- Moto E13 64 GB: Con pantalla de 6.5 pulgadas, batería de 5000 mAh y Android 13 Go Edition, es ideal para quienes buscan duración y sencillez.
- Samsung Galaxy A04 64 GB: Buena cámara, fluidez aceptable y diseño moderno a un precio ajustado.
- ZTE Blade A51 64 GB: Una opción básica pero muy funcional, con buen rendimiento para redes y llamadas.
- Hisense E50 Lite 64 GB: Otra alternativa económica con pantalla amplia y rendimiento sólido para uso diario.
Todos estos modelos se pueden comprar online en Coppel con cuotas sin interés y muchas veces con envío gratuito, lo cual suma un valor adicional a la propuesta.
Ventajas de comprar en tiendas online
Coppel no solo ofrece buenos precios en celulares, sino que también brinda facilidades de pago y crédito accesible. Esto es clave para quienes necesitan renovar el teléfono sin hacer una inversión grande de una sola vez.
Además, al comprar en una tienda confiable, tenés respaldo en garantía, atención al cliente y la tranquilidad de recibir un producto original, nuevo y en condiciones.
También podés filtrar los modelos por rango de precios, características y promociones activas, lo que facilita mucho el proceso de compra.
Celulares baratos que cumplen
La tecnología avanza rápido, y eso hace que cada vez haya más opciones económicas con buen rendimiento. Hoy es totalmente posible acceder a un celular barato y funcional, sin resignar calidad ni prestaciones básicas. Solo hay que saber dónde buscar y elegir un modelo acorde al uso que cada persona le va a dar.
Nuevo accidente en Cruz Marqués y Alvear: un motociclista trasladado al hospital
Demarcación vial, colocación de cartelería y mejoras urbanas en diferentes sectores de la ciudad
Un vehículo se incendió por completo en la Ruta 3 esta madrugada
Lluvias y viento afectarán el centro y norte del país entre el 30 de agosto y el 1° de septiembre
El impuesto a los combustibles se ajustará por inflación y se vienen nuevos aumentos de las naftas
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras