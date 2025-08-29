Las mejores opciones si estás buscando un celular barato y funcional

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

No hace falta gastar una fortuna para tener un buen teléfono. Hoy en día, existen muchas alternativas accesibles para quienes buscan un celular barato que cubra las necesidades básicas del día a día: redes sociales, WhatsApp, fotos, videollamadas y navegación web. La clave está en elegir un modelo que ofrezca un buen balance entre precio, rendimiento y durabilidad, y en comprarlo en tiendas confiables como Coppel.

Qué buscar en un celular barato

Al elegir un celular económico, es importante prestar atención a algunas características clave que aseguren una experiencia fluida sin gastar de más:

Memoria RAM : Un mínimo de 3GB ya permite un uso ágil para tareas cotidianas.



: Un mínimo de 3GB ya permite un uso ágil para tareas cotidianas. Almacenamiento : Con 32GB o 64GB ya tenés espacio suficiente para apps y fotos.



: Con 32GB o 64GB ya tenés espacio suficiente para apps y fotos. Cámara : Los modelos económicos actuales ofrecen cámaras dobles y buenas funciones para redes sociales.



: Los modelos económicos actuales ofrecen cámaras dobles y buenas funciones para redes sociales. Batería : Que dure el día completo sin depender del cargador es fundamental.



: Que dure el día completo sin depender del cargador es fundamental. Sistema operativo actualizado: Asegura compatibilidad con las apps más usadas.



No es necesario apuntar a la gama alta para tener un celular útil, especialmente si lo vas a usar para tareas simples como mensajería, llamadas, redes y multimedia.

Opciones accesibles disponibles en el mercado

En el mercado se pueden encontrar varios modelos de celulares baratos que cumplen perfectamente con estas condiciones. Algunas opciones destacadas al momento son:

Moto E13 64 GB : Con pantalla de 6.5 pulgadas, batería de 5000 mAh y Android 13 Go Edition, es ideal para quienes buscan duración y sencillez.



: Con pantalla de 6.5 pulgadas, batería de 5000 mAh y Android 13 Go Edition, es ideal para quienes buscan duración y sencillez. Samsung Galaxy A04 64 GB : Buena cámara, fluidez aceptable y diseño moderno a un precio ajustado.



: Buena cámara, fluidez aceptable y diseño moderno a un precio ajustado. ZTE Blade A51 64 GB : Una opción básica pero muy funcional, con buen rendimiento para redes y llamadas.



: Una opción básica pero muy funcional, con buen rendimiento para redes y llamadas. Hisense E50 Lite 64 GB: Otra alternativa económica con pantalla amplia y rendimiento sólido para uso diario.



Todos estos modelos se pueden comprar online en Coppel con cuotas sin interés y muchas veces con envío gratuito, lo cual suma un valor adicional a la propuesta.

Ventajas de comprar en tiendas online

Coppel no solo ofrece buenos precios en celulares, sino que también brinda facilidades de pago y crédito accesible. Esto es clave para quienes necesitan renovar el teléfono sin hacer una inversión grande de una sola vez.

Además, al comprar en una tienda confiable, tenés respaldo en garantía, atención al cliente y la tranquilidad de recibir un producto original, nuevo y en condiciones.

También podés filtrar los modelos por rango de precios, características y promociones activas, lo que facilita mucho el proceso de compra.

Celulares baratos que cumplen

La tecnología avanza rápido, y eso hace que cada vez haya más opciones económicas con buen rendimiento. Hoy es totalmente posible acceder a un celular barato y funcional, sin resignar calidad ni prestaciones básicas. Solo hay que saber dónde buscar y elegir un modelo acorde al uso que cada persona le va a dar.