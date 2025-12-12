Mailrelay vs otras herramientas: la mejor opción para email marketing

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el mundo digital actual, contar con una herramienta eficiente de email marketing es crucial para pequeñas empresas, startups y organizaciones sin fines de lucro. Existen muchas opciones en el mercado, entre ellas Mailrelay, Mailjet, Mailerlite y Brevo.

En esta nota analizamos sus ventajas y por qué Mailrelay se destaca como una de las mejores alternativas especialmente para quienes buscan un plan gratuito robusto y soporte de calidad.

Uno de los aspectos más relevantes al elegir una plataforma de email marketing es el plan gratuito, que permite probar el servicio sin compromiso. Mailrelay ofrece el mayor plan freemium del mercado, permitiendo enviar hasta 80,000 correos electrónicos al mes a un máximo de 20,000 contactos, sin ningún límite diario. Esto es especialmente beneficioso para pequeñas empresas y ONGs que buscan maximizar su alcance sin inversión inicial.

En comparación, otras herramientas como Mailjet, Mailerlite o Brevo suelen limitar mucho más el número de emails o contactos en sus planes gratuitos, o restringen funcionalidades clave que Mailrelay incluye desde el primer momento, como la segmentación avanzada, automatización o pruebas A/B.

Otro diferencial clave de Mailrelay es su soporte al cliente, disponible incluso en el plan gratuito. Ofrece ayuda multilingüe a través de teléfono, chat y sistema de tickets, algo poco habitual en este tipo de plataformas, que generalmente reservan el soporte personalizado para los planes pagos. Esta característica resulta fundamental para usuarios que recién comienzan o que necesitan asistencia rápida y confiable.

Cuando se trata de grandes volúmenes, Mailrelay se destaca por su excelente entregabilidad. Cuenta con rangos de IPs propios y algoritmos especializados para optimizar la entrega de correos, reduciendo la probabilidad de que los mensajes lleguen a la carpeta de spam. Esto es vital para grandes empresas que requieren enviar millones de emails sin perder efectividad.

Si buscas una plataforma de email marketing que combine un plan gratuito generoso, funciones completas, soporte accesible y alta eficacia en la entrega, Mailrelay es la opción ideal. Puedes conocer más y registrarte en Mailrelay.com para comenzar a potenciar tu estrategia de comunicación por correo electrónico con la mejor herramienta del mercado.