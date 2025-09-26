Marcha de las Infancias: escuelas y jardines se unieron para visibilizar la importancia de garantizar sus derechos

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Con entusiasmo, alegría y un fuerte compromiso colectivo, chicos y chicas de diferentes escuelas y jardines de nuestra ciudad participaron de una movilización en defensa de sus derechos.

La actividad, impulsada por la Escuela Primaria N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”, no fue solamente un acto simbólico, sino una verdadera reafirmación de que la voz de las infancias debe ser escuchada y sus derechos, garantizados.

Durante la marcha, los más pequeños alzaron sus carteles y consignas, recordando a la comunidad que la defensa de sus derechos no es una opción, sino un compromiso irrenunciable.

“Hoy, niños y niñas nos inspiraron y nos impulsaron a redoblar esfuerzos en nuestra misión”, expresaron desde la organización, destacando la importancia de seguir trabajando para construir una sociedad más justa e inclusiva.

Con su alegría, energía y valentía, los más jóvenes dejaron en claro un mensaje que trasciende generaciones: una sociedad verdaderamente democrática se construye garantizando los derechos de las infancias y las adolescencias.