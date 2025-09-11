Las Flores
Noticias Las Flores cumple 15 años: el medio que transformó para siempre la forma de informar en nuestra ciudad
Desde su nacimiento en 2010, el portal nativo digital transformó la forma de comunicar en la ciudad, incorporando tecnología, profesionalismo e innovación constante. Con más de 5 millones de visitas anuales y 70.000 seguidores en redes, es el medio más importante de Las Flores.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Este 11 de septiembre de 2025, Noticias Las Flores celebra 15 años de vida. Quince años de periodismo digital, compromiso, cercanía y, sobre todo, transformación. Porque si hay algo que nadie puede negar es que Noticias Las Flores cambió el paradigma de la comunicación local para siempre.
Lo que comenzó como una idea audaz de dos jóvenes hermanos emprendedores, visionarios y apasionados por la comunicación y tecnológia, se convirtió en el medio más importante y más leído de la ciudad. Con profesionalismo, estudio, convicción y amor por Las Flores, supieron construir desde cero un proyecto periodístico que irrumpió en el ecosistema de medios local con fuerza, con innovación y, sobre todo, con una propuesta completamente distinta: noticias en tiempo real, al alcance de todos y todas.
El primer medio nativo digital de Las Flores
En una época en que la información aún circulaba a cuentagotas y con retraso, Noticias Las Flores irrumpió con una nueva lógica: la inmediatez, la veracidad y el profesionalismo como pilares. La ciudad vivió en primera persona cómo una nueva forma de comunicar se abría paso, marcando un antes y un después.
Alumnos de Comunicación Social de FACEPT recorrieron Grupo Noticias y conocieron su dinámica informativa
Desde su creación en 2010, el portal no solo se mantuvo a la vanguardia: fue la vanguardia. Supo leer las transformaciones tecnológicas y las necesidades informativas de la comunidad. El primer medio en hacer transmisiones vía streaming: desde festivales como Las Flores Canta, actos políticos, eventos deportivos, partidos de fútbol, encuentros culturales y sociales. Donde estaba la noticia, estaba Noticias Las Flores, siempre un paso adelante.
Un crecimiento sostenido que marcó el camino
Lo que comenzó como un pequeño proyecto digital, hoy es una verdadera empresa de medios. Noticias Las Flores creció, se consolidó, se profesionalizó. Incorporó tecnología, estructura, nuevos equipos de trabajo, un edificio de redacción propio, una radio con dos estudios de transmisión y una identidad poderosa que se refleja en cada cobertura.
Ese crecimiento dio lugar a Grupo Noticias, un multimedio que alberga no solo al portal líder de la ciudad, sino también a Urbana FM 92.7, sumando sonido, imagen y palabra al proyecto original. Este recorrido fue también acompañado por importantes reconocimientos: el Premio Caduceo al Mejor Portal Digital de la Provincia de Buenos Aires y de la Google News Lab entre muchos otros que dan cuenta de la seriedad y el impacto del trabajo realizado.
Cifras que hablan por sí solas
Hoy, Noticias Las Flores cuenta con más de 5 millones de visitas anuales, lo que lo convierte en el medio de comunicación con mayor audiencia de toda la ciudad. Con más de 70.000 seguidores entre Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, también lidera el ranking de medios locales con mayor comunidad digital.
Detrás de esos números hay algo mucho más profundo: la confianza de la gente, que día a día elige informarse con nosotros. Esa confianza es la que nos impulsa a seguir creciendo.
Agradecimientos que nacen del corazón
En estos 15 años han pasado muchas personas. Algunas nos acompañaron desde el inicio, otras se sumaron en el camino. A cada colaborador, cada periodista, diseñador, camarógrafo, editor, operador, técnico y voz que pasó por este medio: gracias.
A los auspiciantes que confiaron en un proyecto cuando era solo una idea. A los vecinos y vecinas que nos mandan fotos, datos, alertas, y se sienten parte de esta gran redacción abierta. A nuestros lectores, que nos eligen cada día. Y, especialmente, a nuestros padres, quienes desde el primer momento estuvieron ahí, acompañando, alentando, sosteniendo.
Un medio que marcó y marca el camino
Noticias Las Flores no solo revolucionó la forma de informar en Las Flores: obligó a que todos los medios se aggiornen. Incorporen tecnología. Salgan a la calle. Aprendan nuevas herramientas. Busquen nuevas formas de llegar. Nosotros marcamos el camino. Y lo seguimos haciendo.
Cada innovación, cada nuevo formato, cada tendencia, cada idea, nosotros la hicimos primero. Y con orgullo vemos cómo los demás medios locales replican lo que hacemos. Porque entendimos antes que nadie que el presente —y el futuro— es digital, inmediato, profesional, honesto y cercano.
Presencia florense en Catamarca: tres jugadoras de El Taladro participarán del Torneo Argentino Sub 14 de Hockey
Tres sujetos oriundos de Virrey del Pino fueron demorados en Las Flores por promocionar plataforma de casino virtual
Javier Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo Ministro de Interior
Homenaje y reconocimiento a Tito Urnissa
Vuelco de un camión en la Ruta 3: un ocupante fue rescatado y trasladado al hospital
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras