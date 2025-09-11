Noticias Las Flores cumple 15 años: el medio que transformó para siempre la forma de informar en nuestra ciudad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este 11 de septiembre de 2025, Noticias Las Flores celebra 15 años de vida. Quince años de periodismo digital, compromiso, cercanía y, sobre todo, transformación. Porque si hay algo que nadie puede negar es que Noticias Las Flores cambió el paradigma de la comunicación local para siempre.

Lo que comenzó como una idea audaz de dos jóvenes hermanos emprendedores, visionarios y apasionados por la comunicación y tecnológia, se convirtió en el medio más importante y más leído de la ciudad. Con profesionalismo, estudio, convicción y amor por Las Flores, supieron construir desde cero un proyecto periodístico que irrumpió en el ecosistema de medios local con fuerza, con innovación y, sobre todo, con una propuesta completamente distinta: noticias en tiempo real, al alcance de todos y todas.

El primer medio nativo digital de Las Flores

En una época en que la información aún circulaba a cuentagotas y con retraso, Noticias Las Flores irrumpió con una nueva lógica: la inmediatez, la veracidad y el profesionalismo como pilares. La ciudad vivió en primera persona cómo una nueva forma de comunicar se abría paso, marcando un antes y un después.

Desde su creación en 2010, el portal no solo se mantuvo a la vanguardia: fue la vanguardia. Supo leer las transformaciones tecnológicas y las necesidades informativas de la comunidad. El primer medio en hacer transmisiones vía streaming: desde festivales como Las Flores Canta, actos políticos, eventos deportivos, partidos de fútbol, encuentros culturales y sociales. Donde estaba la noticia, estaba Noticias Las Flores, siempre un paso adelante.

Un crecimiento sostenido que marcó el camino

Lo que comenzó como un pequeño proyecto digital, hoy es una verdadera empresa de medios. Noticias Las Flores creció, se consolidó, se profesionalizó. Incorporó tecnología, estructura, nuevos equipos de trabajo, un edificio de redacción propio, una radio con dos estudios de transmisión y una identidad poderosa que se refleja en cada cobertura.

Ese crecimiento dio lugar a Grupo Noticias, un multimedio que alberga no solo al portal líder de la ciudad, sino también a Urbana FM 92.7, sumando sonido, imagen y palabra al proyecto original. Este recorrido fue también acompañado por importantes reconocimientos: el Premio Caduceo al Mejor Portal Digital de la Provincia de Buenos Aires y de la Google News Lab entre muchos otros que dan cuenta de la seriedad y el impacto del trabajo realizado.

Cifras que hablan por sí solas

Hoy, Noticias Las Flores cuenta con más de 5 millones de visitas anuales, lo que lo convierte en el medio de comunicación con mayor audiencia de toda la ciudad. Con más de 70.000 seguidores entre Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, también lidera el ranking de medios locales con mayor comunidad digital.

Detrás de esos números hay algo mucho más profundo: la confianza de la gente, que día a día elige informarse con nosotros. Esa confianza es la que nos impulsa a seguir creciendo.

Agradecimientos que nacen del corazón

En estos 15 años han pasado muchas personas. Algunas nos acompañaron desde el inicio, otras se sumaron en el camino. A cada colaborador, cada periodista, diseñador, camarógrafo, editor, operador, técnico y voz que pasó por este medio: gracias.

A los auspiciantes que confiaron en un proyecto cuando era solo una idea. A los vecinos y vecinas que nos mandan fotos, datos, alertas, y se sienten parte de esta gran redacción abierta. A nuestros lectores, que nos eligen cada día. Y, especialmente, a nuestros padres, quienes desde el primer momento estuvieron ahí, acompañando, alentando, sosteniendo.

Un medio que marcó y marca el camino

Noticias Las Flores no solo revolucionó la forma de informar en Las Flores: obligó a que todos los medios se aggiornen. Incorporen tecnología. Salgan a la calle. Aprendan nuevas herramientas. Busquen nuevas formas de llegar. Nosotros marcamos el camino. Y lo seguimos haciendo.

Cada innovación, cada nuevo formato, cada tendencia, cada idea, nosotros la hicimos primero. Y con orgullo vemos cómo los demás medios locales replican lo que hacemos. Porque entendimos antes que nadie que el presente —y el futuro— es digital, inmediato, profesional, honesto y cercano.