Nuevos horarios de atención al público de la Cooperativa de Electricidad

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados que, a partir del lunes 15 de diciembre, regirán los siguientes horarios de atención:

Centro de Atención al Asociado (25 de Mayo 513)



Lunes a viernes: 6:00 a 13:00 hs

Cajas de cobro (Sarmiento 460)



⁠Lunes a viernes: 6:30 a 12:00 hs

Agradecemos a todos los asociados por su comprensión y los invitamos a acercarse en los nuevos horarios establecidos.