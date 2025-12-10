Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Nuevos horarios de atención al público de la Cooperativa de Electricidad

Las Flores

Nuevos horarios de atención al público de la Cooperativa de Electricidad

Foto del avatar

Publicado

hace 4 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados que, a partir del lunes 15 de diciembre, regirán los siguientes horarios de atención:

Centro de Atención al Asociado (25 de Mayo 513)

Lunes a viernes: 6:00 a 13:00 hs

Cajas de cobro (Sarmiento 460)

⁠Lunes a viernes: 6:30 a 12:00 hs

Te puede interesar:

Corte Programado: Este martes habrá interrupción del servicio eléctrico en sectores urbanos de Las Flores

Agradecemos a todos los asociados por su comprensión y los invitamos a acercarse en los nuevos horarios establecidos.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.