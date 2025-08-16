Reunión informativa en la Cooperativa: asociados postulados a delegados participaron de una jornada institucional

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El pasado jueves 14 de agosto, la sede del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. fue escenario de una reunión informativa dirigida a los asociados postulados para desempeñarse como delegados.

Durante el encuentro, que se desarrolló en un clima de diálogo abierto, se expusieron las responsabilidades y funciones que cumplen los delegados dentro de la vida institucional de la cooperativa, destacando el valor de su rol como nexo entre los socios y la conducción.

Asimismo, se compartieron los lineamientos de trabajo del nuevo Consejo de Administración, subrayando ejes como la transparencia, la participación y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de continuar consolidando una cooperativa comprometida con el desarrollo de la comunidad.

Desde la entidad expresaron su agradecimiento a quienes participaron de la jornada y reiteraron la invitación a todos los asociados a sumarse a estas instancias de formación y participación.