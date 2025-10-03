Sábado por la noche con alerta amarillo por tormentas; domingo con lluvias en gran parte de la jornada

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Amarillo por tormentas fuertes que regirá en la región durante la noche del sábado 4 de octubre.

Según el informe oficial, el área podría ser afectada por fenómenos de variada intensidad, con la posibilidad de que algunos sean localmente fuertes.

Entre los principales eventos previstos, se destacan:

Abundante caída de agua en cortos períodos , con valores estimados entre 30 y 50 mm , pudiendo ser superados de manera puntual.

, con valores estimados entre , pudiendo ser superados de manera puntual. Frecuente actividad eléctrica .

. Granizo ocasional .

. Ráfagas intensas de viento, que podrían alcanzar los 90 km/h o más.

Además, el domingo 5 continuará la inestabilidad: el organismo anticipó una jornada con tormentas aisladas a lo largo de todo el día.

Recomendaciones: Desde el SMN se solicita a la población extremar precauciones, asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales.