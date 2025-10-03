Las Flores
Sábado por la noche con alerta amarillo por tormentas; domingo con lluvias en gran parte de la jornada
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Amarillo por tormentas fuertes que regirá en la región durante la noche del sábado 4 de octubre.
Según el informe oficial, el área podría ser afectada por fenómenos de variada intensidad, con la posibilidad de que algunos sean localmente fuertes.
Entre los principales eventos previstos, se destacan:
- Abundante caída de agua en cortos períodos, con valores estimados entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
- Frecuente actividad eléctrica.
- Granizo ocasional.
- Ráfagas intensas de viento, que podrían alcanzar los 90 km/h o más.
Además, el domingo 5 continuará la inestabilidad: el organismo anticipó una jornada con tormentas aisladas a lo largo de todo el día.
Recomendaciones: Desde el SMN se solicita a la población extremar precauciones, asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
