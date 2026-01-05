Las Flores
Alberto Gelené fue convocado por la Provincia y asumiría un nuevo cargo en el Ministerio de Infraestructura
El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, dejará su cargo al frente del municipio para asumir una función en el área de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.
Según informaron fuentes provinciales a este medio, Noticias Las Flores, el ingeniero Gelené fue convocado para ocupar un lugar dentro de dicha área a pedido del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, en una decisión que prioriza la gestión y el perfil técnico.
La incorporación de Gelené se da en un contexto particularmente sensible para la provincia, marcado por la crisis hídrica, los eventos climáticos extremos y la necesidad de avanzar en obras estructurales que permitan prevenir inundaciones, mitigar sequías y mejorar el manejo integral del recurso hídrico. Se trata de un área estratégica dentro del gabinete provincial, clave para la planificación y ejecución de políticas de largo plazo.
Con una extensa trayectoria en la gestión pública y conocimiento técnico en la materia, Gelené aportará su experiencia a un ministerio central de la administración bonaerense, reforzando el trabajo que se viene desarrollando en materia de infraestructura y recursos naturales.
Se inició la licitación de tramo V de las obras de la cuenca del río Salado
El movimiento también impacta en el escenario local, ya que su salida de la Intendencia abrirá una nueva etapa en la conducción del municipio, a la espera de las definiciones institucionales correspondientes para garantizar la continuidad administrativa y de gestión en Las Flores.
