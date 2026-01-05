Alberto Gelené fue convocado por la Provincia y asumiría un nuevo cargo en el Ministerio de Infraestructura

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Según informaron fuentes provinciales a este medio, Noticias Las Flores, el ingeniero Gelené fue convocado para ocupar un lugar dentro de dicha área a pedido del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, en una decisión que prioriza la gestión y el perfil técnico.

La incorporación de Gelené se da en un contexto particularmente sensible para la provincia, marcado por la crisis hídrica, los eventos climáticos extremos y la necesidad de avanzar en obras estructurales que permitan prevenir inundaciones, mitigar sequías y mejorar el manejo integral del recurso hídrico. Se trata de un área estratégica dentro del gabinete provincial, clave para la planificación y ejecución de políticas de largo plazo.

Con una extensa trayectoria en la gestión pública y conocimiento técnico en la materia, Gelené aportará su experiencia a un ministerio central de la administración bonaerense, reforzando el trabajo que se viene desarrollando en materia de infraestructura y recursos naturales.

El movimiento también impacta en el escenario local, ya que su salida de la Intendencia abrirá una nueva etapa en la conducción del municipio, a la espera de las definiciones institucionales correspondientes para garantizar la continuidad administrativa y de gestión en Las Flores.