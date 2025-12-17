Concejo Deliberante analiza presupuesto y ordenanza para 2026

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El pasado lunes 15 de diciembre, en el Salón Oscar Alende del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Las Flores, se realizó una importante Reunión Plenaria convocada por el flamante presidente del cuerpo, el Prof. Fernando Muñíz.

En este encuentro, María José Guerendiain, responsable del área de Contaduría de la Municipalidad, estuvo presente para colaborar en el análisis conjunto junto a los distintos bloques de concejales. El principal tema abordado fue el estudio detallado del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2026, así como la Ordenanza Fiscal e Impositiva correspondiente al mismo período.

El debate permitió a los representantes municipales evaluar las proyecciones financieras y establecer prioridades para la administración pública local, con el objetivo de garantizar un marco sólido y transparente para la gestión durante el próximo año.

Además, la sesión continuó con la revisión y tratamiento de diversos proyectos presentados en la mesa de trabajo, los cuales serán fundamentales para el desarrollo y la planificación de políticas públicas en Las Flores.

Este tipo de reuniones reflejan el compromiso del Concejo Deliberante con la participación activa y el análisis riguroso para la toma de decisiones que beneficien a toda la comunidad.