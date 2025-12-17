Las Flores
Concejo Deliberante analiza presupuesto y ordenanza para 2026
El presidente Fernando Muñíz encabezó una Reunión Plenaria en la que se debatieron el Presupuesto de Gastos, la Ordenanza Fiscal e Impositiva y varios proyectos para el año próximo.
El pasado lunes 15 de diciembre, en el Salón Oscar Alende del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Las Flores, se realizó una importante Reunión Plenaria convocada por el flamante presidente del cuerpo, el Prof. Fernando Muñíz.
En este encuentro, María José Guerendiain, responsable del área de Contaduría de la Municipalidad, estuvo presente para colaborar en el análisis conjunto junto a los distintos bloques de concejales. El principal tema abordado fue el estudio detallado del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2026, así como la Ordenanza Fiscal e Impositiva correspondiente al mismo período.
El debate permitió a los representantes municipales evaluar las proyecciones financieras y establecer prioridades para la administración pública local, con el objetivo de garantizar un marco sólido y transparente para la gestión durante el próximo año.
Blanstein concluyó su tercer mandato y se despidió de la presidencia del Honorable Concejo Deliberante
Además, la sesión continuó con la revisión y tratamiento de diversos proyectos presentados en la mesa de trabajo, los cuales serán fundamentales para el desarrollo y la planificación de políticas públicas en Las Flores.
Este tipo de reuniones reflejan el compromiso del Concejo Deliberante con la participación activa y el análisis riguroso para la toma de decisiones que beneficien a toda la comunidad.
Motociclista resulta herida tras embestir a un perro en Av. Avellaneda
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires depositará el aguinaldo el 20 de diciembre
Éxito rotundo en la 2ª Convención Internacional de Tatuajes en Las Flores
Bomberos acudieron esta madrugada por incendio de vehículo en Pardo
Desborda la solidaridad: Las Flores llena de alimentos los estudios de Grupo Noticias
