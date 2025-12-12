▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Justicia le ordenó al Gobierno la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Así lo dispuso este viernes el juez federal Adrián González Charvay de Campana en un fallo donde hizo lugar a un amparo colectivo y además suspendió el artículo del decreto presidencial que obligaba al Congreso a detallar las fuentes de financiamiento para su implementación.

El fallo establece que «el artículo 2° del Decreto 681/2025 resulta inválido como acto de gobierno, ya que desconoce los lineamientos y las obligaciones establecidas en el Artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional» y, además, «incumple los compromisos asumidos en tratados internacionales específicos en materia de derechos humanos», como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.