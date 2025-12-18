Connect with us
El Gobierno apeló el fallo que ordena aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

La medida había sido ordenada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.
El Gobierno apeló al fallo que ordenaba la ejecución inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país. El recurso fue presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Desde el Gobierno sostuvieron que el fallo del juez Adrián González Charvay interfiere con las facultades del Poder Ejecutivo al obligar a efectuar un gasto sin definir la fuente de financiamiento, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal.

Ante esto, la Procuración del Tesoro de la Nación, con la firma del procurador Santiago Castro Videla, apelaron al fallo por “causar agravio al Estado Nacional”.

El Gobierno anunció que Tecnópolis pasará a manos privadas en julio de 2026

El juez federal de Campana Adrián González Charvay había declarado nulo el artículo 2 del decreto presidencial 681/2025 y ordenó la “inmediata aplicación” de la ley (vigente hasta fines de 2027).

El juez concedió la apelación «con efecto devolutivo”, lo que implica que el fallo apelado seguirá vigente mientras la causa es revisada por la Cámara Federal de San Martín. Además, dio un plazo de cinco días al Estado para fundar el recurso.

