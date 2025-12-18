Capital Federal
El Gobierno apeló el fallo que ordena aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad
La medida había sido ordenada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Gobierno apeló al fallo que ordenaba la ejecución inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país. El recurso fue presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
Desde el Gobierno sostuvieron que el fallo del juez Adrián González Charvay interfiere con las facultades del Poder Ejecutivo al obligar a efectuar un gasto sin definir la fuente de financiamiento, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal.
Ante esto, la Procuración del Tesoro de la Nación, con la firma del procurador Santiago Castro Videla, apelaron al fallo por “causar agravio al Estado Nacional”.
El Gobierno anunció que Tecnópolis pasará a manos privadas en julio de 2026
El juez federal de Campana Adrián González Charvay había declarado nulo el artículo 2 del decreto presidencial 681/2025 y ordenó la “inmediata aplicación” de la ley (vigente hasta fines de 2027).
El juez concedió la apelación «con efecto devolutivo”, lo que implica que el fallo apelado seguirá vigente mientras la causa es revisada por la Cámara Federal de San Martín. Además, dio un plazo de cinco días al Estado para fundar el recurso.
Motociclista embiste a móvil policial, masculino hospitalizado
Entrega de certificados a egresados de la Diplomatura en Comunicación y Comercialización de Proyectos Productivos
El día que la ciudad fue una sola bandera: Las Flores y el recuerdo del Mundial 2022
El Gobierno apeló el fallo que ordena aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras