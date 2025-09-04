Capital Federal
Nación declaró la emergencia agropecuaria en 12 distritos bonaerenses
La provincia de Buenos Aires había declarado la emergencia agropecuaria a fines de mayo. Ahora lo formalizó la administración libertaria en medio de las inundaciones.
En medio de un fuerte malestar de los productores rurales por la falta de obras para mitigar las inundaciones que afectan a miles de hectáreas de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional formalizó este jueves la emergencia agropecuaria en doce municipios bonaerenses.
Lo hizo a través de la Resolución 1305/25, publicada en el Boletín Oficial, donde se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario entre el 1° de marzo y el 31 de agosto de este año para doce partidos, algo que se esperaba desde hace varios meses.
Se trata de los distritos de Puan, Tornquist, 9 de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.
La provincia de Buenos Aires había declarado la emergencia a fines de mayo, pero ahora el aval de Casa Rosada amplía las medidas de alivio para los campos por intermedio de ARCA.
Examen de residencias médicas: desde 2026 cada provincia tomará y financiará la prueba
Inundaciones en la provincia
Esta declaración llega en momentos complejos para el campo bonaerense, sobre todo en las regiones oeste y centro. Las últimas lluvias no hicieron más que agravar la situación y encendieron un nuevo reclamo por obras paralizadas.
En Carlos Casares cayeron más de 70 milímetros en los últimos días que agravaron el panorama en los campos, caminos e infraestructura en general. En los últimos doce meses llovieron 1500 milímetros, por encima de los 950 que suelen ser de una media. Cerca de allí, el partido de 9 de Julio es otro de los más afectados. Se estima que más de 200.000 hectáreas -aproximadamente el 50% de la producción local- se encuentran anegadas. (DIB)
