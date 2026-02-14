Las Flores
Accidente vial en Av. 17 de Octubre: dos personas hospitalizadas sin lesiones graves
En horas de la mañana de este sábado 14, alrededor de las 7:00, se produjo un accidente de tránsito en la Avenida 17 de Octubre, entre las calles Moreno y Alem.
Por causas que aún se investigan, un vehículo protagonizó un fuerte choque sin la participación de terceros e impactó contra un árbol ubicado en la zona. Tras el impacto, el conductor del rodado, un hombre mayor de edad, debió ser trasladado al nosocomio local para su atención médica. Asimismo, en el vehículo también viajaba una mujer, quien igualmente fue asistida y trasladada para su control, aunque tampoco presentaba lesiones de gravedad.
En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía Comunal y personal del servicio de emergencias SAME, quienes brindaron asistencia y realizaron las tareas preventivas correspondientes en la zona. Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar las causas del siniestro.
