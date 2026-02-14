Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Accidente vial en Av. 17 de Octubre: dos personas hospitalizadas sin lesiones graves

Las Flores

Accidente vial en Av. 17 de Octubre: dos personas hospitalizadas sin lesiones graves

Foto del avatar

Publicado

hace 6 horas

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

En horas de la mañana de este sábado 14, alrededor de las 7:00, se produjo un accidente de tránsito en la Avenida 17 de Octubre, entre las calles Moreno y Alem.

Por causas que aún se investigan, un vehículo protagonizó un fuerte choque sin la participación de terceros e impactó contra un árbol ubicado en la zona. Tras el impacto, el conductor del rodado, un hombre mayor de edad, debió ser trasladado al nosocomio local para su atención médica. Asimismo, en el vehículo también viajaba una mujer, quien igualmente fue asistida y trasladada para su control, aunque tampoco presentaba lesiones de gravedad.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía Comunal y personal del servicio de emergencias SAME, quienes brindaron asistencia y realizaron las tareas preventivas correspondientes en la zona. Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar las causas del siniestro.

Te puede interesar:

Choque por alcance en Ruta 205, a la altura de Roque Pérez: dos heridos leves y pasajeros de una combi fueron trasbordados

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.