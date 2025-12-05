Connect with us
Despiste en la Ruta 3: un conductor resultó ileso

hace 5 horas

En horas de la tarde de este jueves, alrededor de las 16, se produjo un despiste en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 227.

Según informaron fuentes oficiales, el incidente involucró a un solo vehículo y, afortunadamente, su conductor no sufrió lesiones. El episodio dejó únicamente daños materiales, sin consecuencias mayores.

En el lugar trabajó personal de Peajes Corredores Viales junto a efectivos de la Policía Vial, quienes aseguraron la zona y asistieron al automovilista.

La circulación se mantuvo con normalidad tras la intervención de los equipos de emergencia.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
