Despiste en la Ruta 3: un conductor resultó ileso

En horas de la tarde de este jueves, alrededor de las 16, se produjo un despiste en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 227.

Según informaron fuentes oficiales, el incidente involucró a un solo vehículo y, afortunadamente, su conductor no sufrió lesiones. El episodio dejó únicamente daños materiales, sin consecuencias mayores.

En el lugar trabajó personal de Peajes Corredores Viales junto a efectivos de la Policía Vial, quienes aseguraron la zona y asistieron al automovilista.

La circulación se mantuvo con normalidad tras la intervención de los equipos de emergencia.