Las Flores
Despiste en la Ruta 3: un conductor resultó ileso
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En horas de la tarde de este jueves, alrededor de las 16, se produjo un despiste en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 227.
Según informaron fuentes oficiales, el incidente involucró a un solo vehículo y, afortunadamente, su conductor no sufrió lesiones. El episodio dejó únicamente daños materiales, sin consecuencias mayores.
En el lugar trabajó personal de Peajes Corredores Viales junto a efectivos de la Policía Vial, quienes aseguraron la zona y asistieron al automovilista.
Accidente entre un camión y dos vehículos en Ruta 30
La circulación se mantuvo con normalidad tras la intervención de los equipos de emergencia.
Despiste en la Ruta 3: un conductor resultó ileso
Se presentó oficialmente el segundo encuentro internacional Las Flores Tattoo Expo 2025
Las Leoncitas con Vitu Falasco golearon en el debut del Mundial Junior
Entrega de plantines a productores, instituciones y centros de promoción
Varias empresas impulsan suspensiones o adelanto de vacaciones
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras