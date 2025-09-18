Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Efectivos de la Sub DDI Las Flores realizaron dos allanamientos por robo en una veterinaria de la ciudad

Las Flores

Efectivos de la Sub DDI Las Flores realizaron dos allanamientos por robo en una veterinaria de la ciudad

Publicado

hace 2 horas

Según fuentes judiciales, la Subdelegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevó a cabo dos órdenes de allanamiento, registro y secuestro en el marco del proceso penal caratulado “Robo agravado por escalamiento”, con intervención de la Ayudantía Fiscal local a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, dependiente de la UFI N° 9 dirigida por la Dra. Laura Margaretic, del Departamento Judicial de Azul.

El hecho tuvo origen tras la denuncia realizada el 30 de agosto por el propietario de una veterinaria ubicada en avenida Carmen y calle Harosteguy. En la misma se detalló que autores ignorados ingresaron al local tras romper una ventana, forzaron una caja fuerte y sustrajeron 5.515.000 pesos en efectivo, además de medicamentos de uso veterinario, cuatro electrificadores y varios pares de alpargatas de distintos talles.

De manera inmediata, personal de la Sub DDI inició las tareas investigativas, que incluyeron análisis de cámaras de seguridad, toma de testimonios y otras diligencias coordinadas por la fiscalía interviniente. Como resultado, se reunieron pruebas que apuntan a cuatro ciudadanos oriundos del conurbano bonaerense, actualmente trabajando en esta ciudad, como posibles responsables del hecho.

Ante ello, el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Federico Barberena, otorgó las órdenes de allanamiento para dos domicilios: una obra en construcción ubicada en calle Harosteguy al 300 y una vivienda particular en Pueblos Originarios al 400, lugar de residencia de los sindicados. Debido al estado de la investigación, no se brindaron datos personales de los involucrados.

Los procedimientos se realizaron en horas de la tarde del día de ayer por personal de la Sub DDI Las Flores, arrojando resultado positivo, ya que se secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

Todos los efectos incautados quedaron a disposición de la Ayudantía Fiscal local, que continuará con la investigación para el total esclarecimiento del hecho.

Temas:
