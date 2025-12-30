Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Siniestro vial en Ruta 3: un herido tras colisión entre camión y automóvil

Azul

Siniestro vial en Ruta 3: un herido tras colisión entre camión y automóvil

Publicado

hace 5 horas

Un accidente vial se registró este martes en el kilómetro 350 de la Ruta Nacional Nº 3, en jurisdicción de la localidad de Chillar, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron un camión y un automóvil.

Según la información oficial, los vehículos involucrados fueron un camión Ford Cargo, dominio FJL-648, conducido por Facundo De Leo, de 25 años, y un automóvil Chevrolet Ónix, dominio AA340GL, que era guiado por Nicolás Arena, de 27 años, domiciliado en la localidad de Pilar.

Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo de menor porte resultó con lesiones, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital local, donde los profesionales médicos constataron que presentaba heridas sin riesgo de vida.
En el sitio del siniestro trabajó personal policial y se solicitó la colaboración de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes, a fin de determinar la mecánica del hecho.
Por el episodio se instruyen actuaciones judiciales caratuladas “Lesiones Culposas”, con intervención de la UFI Nº 6.

Temas:
