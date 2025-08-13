Tragedia en la ciudad: joven motociclista murió tras un brutal choque contra un automóvil en Av. Sarmiento y Alem

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Siendo las 23:30 horas de este martes 12, personal policial y de emergencias de salud fueron alertados sobre un grave accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Avenida Sarmiento y calle Alem.

En el lugar, por causas que son materia de investigación, un motocilista colisionó violentamente contra un automóvil. A raíz del fortísimo impacto, el motociclista, de 21 años, fue trasladado de urgencia al hospital local en estado inconsciente. Horas más tarde, el director del Hospital, Dr. Juan Tibiletti, confirmó a este medio el fallecimiento del joven, pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico.

En el sitio trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito y el servicio de emergencias médicas. Las pericias buscan determinar las circunstancias que provocaron el siniestro. A la espera del parte oficial estaremos ampliando.