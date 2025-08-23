Tragedia en la Ruta 205, a la altura de General Alvear: murió una menor y hay un herido grave tras un vuelco

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Esta tarde, un grave accidente se registró en la ruta que une Saladillo con Bolívar, cuando el conductor de un automóvil perdió el control del vehículo, se despistó y volcó. En el rodado viajaban tres personas mayores y una menor de edad. Lamentablemente, la niña falleció en el Hospital Municipal de General Alvear, adonde había sido trasladada y asistida de urgencia.

Fuentes médicas confirmaron que otro de los ocupantes del auto permanece internado con heridas de gravedad. Los ocupantes son oriundos de Florencio Varela y tenían como destino la localidad de Urdampilleta.

En el lugar trabajaron personal de Vial II y Bomberos Voluntarios, quienes acudieron rápidamente con el móvil N°14.

Fuente e Imagen: AlvearYa