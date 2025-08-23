General Alvear
Tragedia en la Ruta 205, a la altura de General Alvear: murió una menor y hay un herido grave tras un vuelco
Esta tarde, un grave accidente se registró en la ruta que une Saladillo con Bolívar, cuando el conductor de un automóvil perdió el control del vehículo, se despistó y volcó. En el rodado viajaban tres personas mayores y una menor de edad. Lamentablemente, la niña falleció en el Hospital Municipal de General Alvear, adonde había sido trasladada y asistida de urgencia.
Fuentes médicas confirmaron que otro de los ocupantes del auto permanece internado con heridas de gravedad. Los ocupantes son oriundos de Florencio Varela y tenían como destino la localidad de Urdampilleta.
En el lugar trabajaron personal de Vial II y Bomberos Voluntarios, quienes acudieron rápidamente con el móvil N°14.
Fatal accidente en la Ruta 3: un hombre perdió la vida tras el vuelco de una camioneta
Fuente e Imagen: AlvearYa
