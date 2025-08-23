Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Tragedia en la Ruta 205, a la altura de General Alvear: murió una menor y hay un herido grave tras un vuelco

General Alvear

Tragedia en la Ruta 205, a la altura de General Alvear: murió una menor y hay un herido grave tras un vuelco

Foto del avatar

Publicado

hace 2 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Esta tarde, un grave accidente se registró en la ruta que une Saladillo con Bolívar, cuando el conductor de un automóvil perdió el control del vehículo, se despistó y volcó. En el rodado viajaban tres personas mayores y una menor de edad. Lamentablemente, la niña falleció en el Hospital Municipal de General Alvear, adonde había sido trasladada y asistida de urgencia.

Fuentes médicas confirmaron que otro de los ocupantes del auto permanece internado con heridas de gravedad. Los ocupantes son oriundos de Florencio Varela y tenían como destino la localidad de Urdampilleta.

En el lugar trabajaron personal de Vial II y Bomberos Voluntarios, quienes acudieron rápidamente con el móvil N°14.

Te puede interesar:

Fatal accidente en la Ruta 3: un hombre perdió la vida tras el vuelco de una camioneta

Fuente e Imagen: AlvearYa

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.