Saladillo
Trágico accidente en Ruta 205, una persona perdió la vida
Una persona de Saladillo falleció este sábado en Ruta Nacional 205, tras protagonizar un fuerte choque en el kilómetro 170, a metros del acceso a la localidad de Cazón.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Por causas que se investigan, el auto en el que se desplazaba Barilaro colisionó con un camión que transportaba gas y, a raíz del violento impacto, volcó.
El conductor del coche murió en el acto, mientras que el transportista, identificado como Constantino, sufrió politraumatismos y fue derivado al Hospital Dr. Posadas, quedando en observación. El lamentable siniestro se produjo minutos antes de las 17 y fue requerida la presencia de los Bomberos Voluntarios de Saladillo para asistir a las víctimas.
Debido a este fatal incidente vial, la ruta quedó cortada al tránsito por más de diez horas. Personal especializado tuvo que extremar los cuidados para traspasar la carga del camión siniestrado a otra cisterna.
Un transportista resultó herido tras el vuelco de un camión en Ruta 3
FUENTE E IMAGEN: ABC SALADILLO
Trágico accidente en Ruta 205, una persona perdió la vida
En el marco del 58º aniversario del CEF Nº6, se rindió homenaje al profesor Mauricio Juárez
Neuro Experiencia 2025 se realizó con gran éxito en Las Flores y dejó una huella positiva en los participantes
Día Nacional del Helado Artesanal: Gelatti, 40 años de tradición y sabor en Las Flores
Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras