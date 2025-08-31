Connect with us
Trágico accidente en Ruta 205, una persona perdió la vida

Saladillo

Trágico accidente en Ruta 205, una persona perdió la vida

Una persona de Saladillo falleció este sábado en Ruta Nacional 205, tras protagonizar un fuerte choque en el kilómetro 170, a metros del acceso a la localidad de Cazón.
hace 1 hora

Por causas que se investigan, el auto en el que se desplazaba  Barilaro colisionó con un camión que transportaba gas y, a raíz del violento impacto, volcó.

El conductor del coche murió en el acto, mientras que el transportista, identificado como Constantino, sufrió politraumatismos y fue derivado al Hospital Dr. Posadas, quedando en observación. El lamentable siniestro se produjo minutos antes de las 17 y fue requerida la presencia de los Bomberos Voluntarios de Saladillo para asistir a las víctimas.

Debido a este fatal incidente vial, la ruta quedó cortada al tránsito por más de diez horas. Personal especializado tuvo que extremar los cuidados para traspasar la carga del camión siniestrado a otra cisterna.

FUENTE E IMAGEN: ABC SALADILLO

