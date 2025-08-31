Trágico accidente en Ruta 205, una persona perdió la vida

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Por causas que se investigan, el auto en el que se desplazaba Barilaro colisionó con un camión que transportaba gas y, a raíz del violento impacto, volcó.

El conductor del coche murió en el acto, mientras que el transportista, identificado como Constantino, sufrió politraumatismos y fue derivado al Hospital Dr. Posadas, quedando en observación. El lamentable siniestro se produjo minutos antes de las 17 y fue requerida la presencia de los Bomberos Voluntarios de Saladillo para asistir a las víctimas.

Debido a este fatal incidente vial, la ruta quedó cortada al tránsito por más de diez horas. Personal especializado tuvo que extremar los cuidados para traspasar la carga del camión siniestrado a otra cisterna.

FUENTE E IMAGEN: ABC SALADILLO