Un auto y un camión colisionaron en la Ruta Provincial N° 30, sin víctimas
En horas de la mañana de este sábado, alrededor de las 08:10, personal policial de la Estación de Policía Comunal Rauch, junto a Bomberos Voluntarios y personal del Hospital Local, acudieron a un siniestro vial ocurrido a unos 40 kilómetros de la ciudad, en dirección a Las Flores.
En el lugar constataron la colisión entre un automóvil Toyota Etios, conducido por un hombre mayor de edad oriundo de Marcos Paz, y un camión Renault 380, también conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en Tandil.
Afortunadamente, no se registraron personas heridas, resultando sólo daños materiales en los vehículos involucrados. Una vez realizadas las pericias y constataciones de rigor, el personal interviniente procedió a liberar la circulación en la zona.
