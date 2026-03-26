Las Flores
Vuelco de automóvil en camino rural hacia Paraje Harosteguy: una mujer fue asistida y no sufrió heridas de gravedad
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En horas de la tarde de este jueves 26, se registró el vuelco de un automóvil en un camino rural en dirección al Paraje Harosteguy.
Por causas que aún se intentan establecer, el rodado —en el que se desplazaba una mujer mayor de edad— terminó volcado a un costado del camino.
Tras el alerta, acudieron al lugar efectivos de Bomberos Voluntarios junto a una unidad del servicio de Emergencias de Salud, quienes brindaron asistencia a la conductora. Afortunadamente, la mujer no presentaba heridas de gravedad. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades intervinientes.
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