Las Flores
Acto de Jura de Concejales Electos y Elección de Autoridades del Honorable Concejo Deliberante
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Este viernes 5 de diciembre, a las 20 horas, se llevará a cabo el Acto de Jura de los Concejales Electos y la Elección de Autoridades del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores, en el salón Oscar Alende.
Este acontecimiento reviste un especial significado institucional para toda nuestra comunidad, ya que marca el inicio de un nuevo período legislativo y la renovación democrática de quienes representarán a los florenses en el ámbito deliberativo local.
El Honorable Concejo Deliberante invita a la comunidad a acompañar este importante momento para la vida democrática del distrito.
Cambia el horario de atención en los bancos de la Provincia
Hallazgo de un auto robado en Cacharí y destruido en Saladillo: el caso quedó esclarecido
Incendio de un vehículo en un predio de Av. Presidente Perón y Pueblos Originarios
Patín Artístico de Juventud Deportiva brilló en la Copa “Costa Atlántica” y volvió a coronarse campeón por clubes
Impacto en los surtidores: autorizan aumento del 5% en los biocombustibles
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras