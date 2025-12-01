Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Acto de Jura de Concejales Electos y Elección de Autoridades del Honorable Concejo Deliberante

Las Flores

Acto de Jura de Concejales Electos y Elección de Autoridades del Honorable Concejo Deliberante

Foto del avatar

Publicado

hace 34 segundos

-

0
Compartir
HCD-Concejo-Deliberante

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Este viernes 5 de diciembre, a las 20 horas, se llevará a cabo el Acto de Jura de los Concejales Electos y la Elección de Autoridades del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores, en el salón Oscar Alende.

Este acontecimiento reviste un especial significado institucional para toda nuestra comunidad, ya que marca el inicio de un nuevo período legislativo y la renovación democrática de quienes representarán a los florenses en el ámbito deliberativo local.

El Honorable Concejo Deliberante invita a la comunidad a acompañar este importante momento para la vida democrática del distrito.

Te puede interesar:

Última sesión ordinaria del año en el HCD: homenaje al Dr. Oscar Alende y despedida de concejales

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.