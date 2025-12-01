Acto de Jura de Concejales Electos y Elección de Autoridades del Honorable Concejo Deliberante

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este viernes 5 de diciembre, a las 20 horas, se llevará a cabo el Acto de Jura de los Concejales Electos y la Elección de Autoridades del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores, en el salón Oscar Alende.

Este acontecimiento reviste un especial significado institucional para toda nuestra comunidad, ya que marca el inicio de un nuevo período legislativo y la renovación democrática de quienes representarán a los florenses en el ámbito deliberativo local.

El Honorable Concejo Deliberante invita a la comunidad a acompañar este importante momento para la vida democrática del distrito.