El HCD renovó sus autoridades: Fernando Muñiz presidirá el Concejo

Este viernes 5 de diciembre, en el salón Oscar Alende, se llevó a cabo la Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante, en el marco de la asunción de los nuevos concejales y la elección de autoridades.

El salón se encontró colmado de vecinos, con la presencia del intendente Ing. Alberto Gelené, funcionarios municipales, familiares y público en general.

En el inicio del acto, el presidente saliente del HCD, Prof. Fabián Blanstein, tomó juramento al concejal de mayor edad de la lista ganadora, quien asumió momentáneamente la presidencia para dar continuidad al procedimiento de traspaso.

De igual manera, el concejal de menor edad —en este caso Román Caputo— tomó posesión del rol de secretario durante la jura.

Nuevas autoridades del Concejo



Tras la asunción de los nuevos ediles, se procedió a la elección de autoridades para el nuevo período legislativo. La conformación quedó establecida de la siguiente manera:

Presidente: Fernando Muñiz

Vicepresidenta 1ª: Daniela González

Vicepresidenta 2ª: Luciana Plini

Secretaria: Alejandra Vazzano



Concejales con mandato cumplido (10/12/25)



Frente Todos por Las Flores: Laura Risso, Leonardo Municoy, Fabricio Pesch y Ezequiel Coronel.



Adelante Juntos: Sebastián Lizarraga, Federico Dorronsoro y Guillermina Gómez.

Concejales que asumen el 10/12/25



Frente Todos por Las Flores: Fernando Muñiz, Ariana Pertusi y Román Caputo.



Adelante Juntos: Guillermina Gómez (reelegida).



La Libertad Avanza: Bernardo Lemma, Laura Caraminola y Cristian Benavidez

Conformación de bancas del HCD



Frente Todos por Las Flores: Fernando Muñiz, Fabián Blanstein, Daniela González, Cecilia Bugatti, Matías Arce, Ariana Pertusi y Román Caputo.



Adelante Juntos: Guillermina Gómez, Luciana Plini y Emilce Berecochea.



La Libertad Avanza: Luciana Cocola, Bernardo Lemma, Laura Caraminola y Cristian Benavidez.