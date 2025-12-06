Las Flores
El HCD renovó sus autoridades: Fernando Muñiz presidirá el Concejo
Este viernes 5 de diciembre, en el salón Oscar Alende, se llevó a cabo la Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante, en el marco de la asunción de los nuevos concejales y la elección de autoridades.
El salón se encontró colmado de vecinos, con la presencia del intendente Ing. Alberto Gelené, funcionarios municipales, familiares y público en general.
En el inicio del acto, el presidente saliente del HCD, Prof. Fabián Blanstein, tomó juramento al concejal de mayor edad de la lista ganadora, quien asumió momentáneamente la presidencia para dar continuidad al procedimiento de traspaso.
El Concejo Deliberante se prepara para la asunción de los nuevos concejales este viernes
De igual manera, el concejal de menor edad —en este caso Román Caputo— tomó posesión del rol de secretario durante la jura.
Nuevas autoridades del Concejo
Tras la asunción de los nuevos ediles, se procedió a la elección de autoridades para el nuevo período legislativo. La conformación quedó establecida de la siguiente manera:
- Presidente: Fernando Muñiz
- Vicepresidenta 1ª: Daniela González
- Vicepresidenta 2ª: Luciana Plini
- Secretaria: Alejandra Vazzano
Concejales con mandato cumplido (10/12/25)
Frente Todos por Las Flores: Laura Risso, Leonardo Municoy, Fabricio Pesch y Ezequiel Coronel.
Adelante Juntos: Sebastián Lizarraga, Federico Dorronsoro y Guillermina Gómez.
Concejales que asumen el 10/12/25
Frente Todos por Las Flores: Fernando Muñiz, Ariana Pertusi y Román Caputo.
Adelante Juntos: Guillermina Gómez (reelegida).
La Libertad Avanza: Bernardo Lemma, Laura Caraminola y Cristian Benavidez
Conformación de bancas del HCD
Frente Todos por Las Flores: Fernando Muñiz, Fabián Blanstein, Daniela González, Cecilia Bugatti, Matías Arce, Ariana Pertusi y Román Caputo.
Adelante Juntos: Guillermina Gómez, Luciana Plini y Emilce Berecochea.
La Libertad Avanza: Luciana Cocola, Bernardo Lemma, Laura Caraminola y Cristian Benavidez.
El HCD renovó sus autoridades: Fernando Muñiz presidirá el Concejo
