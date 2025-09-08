Las Flores
Elecciones 2025: Así queda conformado el Concejo Deliberante de Las Flores
Tras las elecciones legislativas de este domingo, el Honorable Concejo Deliberante de Las Flores renovó parte de sus bancas y definió un nuevo equilibrio político que marcará el rumbo legislativo de los próximos dos años.
La nueva conformación quedó de la siguiente manera:
- Todos por Las Flores / Fuerza Patria: 7 concejales
- La Libertad Avanza: 4 concejales
- Adelante Juntos: 3 concejales
De esta forma, el oficialismo local retiene la mayoría en el cuerpo legislativo, aunque con una oposición fortalecida que promete debates más intensos en el recinto.
En cuanto a los nuevos ingresos, por Todos por Las Flores asumirán Fernando “Gareca” Muñiz, Ariana Pertusi y Román Caputo, quienes se suman al bloque oficialista para consolidar la gestión municipal.
El HCD aprobó el convenio para el entubamiento del Canal 17 de Octubre
Por parte de La Libertad Avanza, entran al Concejo Bernardo Lemma, Laura Caraminola y Cristian Benavidez, conformando un bloque opositor que experimentó un fuerte crecimiento en estas elecciones.
Finalmente, la representante de Adelante Juntos será Guillermina Gómez, quien encabezó la lista radical y logró renovar presencia en el legislativo.
Con este panorama, el Concejo Deliberante de Las Flores tendrá una composición diversa y competitiva, reflejo de los resultados ajustados que dejaron las urnas.
