Elecciones 2025: Así queda conformado el Concejo Deliberante de Las Flores

Tras las elecciones legislativas de este domingo, el Honorable Concejo Deliberante de Las Flores renovó parte de sus bancas y definió un nuevo equilibrio político que marcará el rumbo legislativo de los próximos dos años.



La nueva conformación quedó de la siguiente manera:

Todos por Las Flores / Fuerza Patria : 7 concejales

: 7 concejales La Libertad Avanza : 4 concejales

: 4 concejales Adelante Juntos: 3 concejales



De esta forma, el oficialismo local retiene la mayoría en el cuerpo legislativo, aunque con una oposición fortalecida que promete debates más intensos en el recinto.

En cuanto a los nuevos ingresos, por Todos por Las Flores asumirán Fernando “Gareca” Muñiz, Ariana Pertusi y Román Caputo, quienes se suman al bloque oficialista para consolidar la gestión municipal.

Por parte de La Libertad Avanza, entran al Concejo Bernardo Lemma, Laura Caraminola y Cristian Benavidez, conformando un bloque opositor que experimentó un fuerte crecimiento en estas elecciones.

Finalmente, la representante de Adelante Juntos será Guillermina Gómez, quien encabezó la lista radical y logró renovar presencia en el legislativo.

Con este panorama, el Concejo Deliberante de Las Flores tendrá una composición diversa y competitiva, reflejo de los resultados ajustados que dejaron las urnas.