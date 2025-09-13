Connect with us
En nueva sesión, el HCD abordó homenajes, proyectos de salud mental, la adhesión a la emergencia agropecuaria y nuevas obras

Las Flores

En nueva sesión, el HCD abordó homenajes, proyectos de salud mental, la adhesión a la emergencia agropecuaria y nuevas obras

En la tarde del jueves se desarrolló una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores, correspondiente al mes de septiembre.

La jornada comenzó con una serie de homenajes: se recordó el 58° aniversario del CEF N°6 y se reconoció la labor del ex director Prof. Mauricio Juárez; también se destacó el Día del Maestro, los 108 años de la Escuela Normal y la conmemoración de la Ley 13.010, que en 1947 otorgó a las mujeres argentinas el derecho al voto. Asimismo, se mencionó el Día de la Seguridad del Paciente, enmarcado en la Ley Nicolás, con la presencia de los concejales mandato cumplido Susana D’Agosto y Hernán Patronelli.

Posteriormente se llevó a cabo la Banca Abierta Mujeres Rurales, presentada por la Arq. Andrea Izzo Capella, referente del Centro Cultural y Diseño de Mujeres Rurales. En su exposición subrayó la relevancia del rol de la mujer rural en el siglo XXI, no solo en términos de equidad social, sino también como motor estratégico para un desarrollo más justo y sostenible.

Luego se trataron los proyectos aprobados en el Parlamento Estudiantil 2025, muchos de ellos vinculados a la prevención en salud mental. Todos los expedientes fueron derivados a la Comisión Plenaria para su análisis, debate y seguimiento.

Finalmente ingresaron tres expedientes en carácter de 48 horas:

  • Un proyecto del Departamento Ejecutivo para la adquisición de motoniveladoras, que pasó a Comisión Plenaria.
  • Un Proyecto de Ordenanza para la adhesión del partido de Las Flores al decreto provincial de emergencia agropecuaria, aprobado por unanimidad.
  • Un Proyecto de Resolución sobre desagüe y mantenimiento en las calles Las Heras y Almada, que fue girado a Comisión Plenaria.

