Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante el 22 de enero a las 19 horas

Las Flores

Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante el 22 de enero a las 19 horas

El Honorable Concejo Deliberante de Las Flores convoca a sesión extraordinaria para el jueves 22 de enero en el salón Oscar Alende, con un orden del día cargado de temas clave para la comunidad.
Foto del avatar

Publicado

hace 7 horas

-

0
Compartir
HCD-Concejo-Deliberante

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Las Flores ha convocado a sesión extraordinaria para el jueves 22 de enero a las 19 horas en el salón Oscar Alende. La convocatoria se realiza en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el reglamento interno del cuerpo legislativo.

La sesión buscará abordar diversos expedientes que han sido ingresados recientemente y otros que ya cuentan con despacho de comisión para su tratamiento legislativo. Este encuentro es fundamental para avanzar en temas de interés municipal y para dar estado parlamentario a los proyectos pendientes.

Entre los puntos destacados se encuentra el izamiento de la Enseña Nacional y homenajes institucionales. Además, se procederá a la lectura y aprobación de las actas 1776 y 1777, y se recibirán comunicaciones del Departamento Ejecutivo.

Te puede interesar:

El Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026

También se tratarán expedientes importantes como la licencia del intendente municipal, informes relacionados con el alumbrado público, la gestión de reuniones acerca de alquileres municipales y la creación del Programa Promover Emprendedores.

El presidente del HCD destacó la importancia de esta sesión extraordinaria para dar solución a temas urgentes y para continuar fomentando políticas que beneficien a la comunidad local.

Finalmente, se comunicará al Departamento Ejecutivo y se dará al Registro Oficial del Concejo Deliberante el resultado de esta convocatoria y de los asuntos tratados durante la sesión.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.