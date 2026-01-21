Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante el 22 de enero a las 19 horas

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Las Flores ha convocado a sesión extraordinaria para el jueves 22 de enero a las 19 horas en el salón Oscar Alende. La convocatoria se realiza en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el reglamento interno del cuerpo legislativo.

La sesión buscará abordar diversos expedientes que han sido ingresados recientemente y otros que ya cuentan con despacho de comisión para su tratamiento legislativo. Este encuentro es fundamental para avanzar en temas de interés municipal y para dar estado parlamentario a los proyectos pendientes.

Entre los puntos destacados se encuentra el izamiento de la Enseña Nacional y homenajes institucionales. Además, se procederá a la lectura y aprobación de las actas 1776 y 1777, y se recibirán comunicaciones del Departamento Ejecutivo.

También se tratarán expedientes importantes como la licencia del intendente municipal, informes relacionados con el alumbrado público, la gestión de reuniones acerca de alquileres municipales y la creación del Programa Promover Emprendedores.

El presidente del HCD destacó la importancia de esta sesión extraordinaria para dar solución a temas urgentes y para continuar fomentando políticas que beneficien a la comunidad local.

Finalmente, se comunicará al Departamento Ejecutivo y se dará al Registro Oficial del Concejo Deliberante el resultado de esta convocatoria y de los asuntos tratados durante la sesión.