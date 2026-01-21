Las Flores
Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante el 22 de enero a las 19 horas
El Honorable Concejo Deliberante de Las Flores convoca a sesión extraordinaria para el jueves 22 de enero en el salón Oscar Alende, con un orden del día cargado de temas clave para la comunidad.
El presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Las Flores ha convocado a sesión extraordinaria para el jueves 22 de enero a las 19 horas en el salón Oscar Alende. La convocatoria se realiza en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el reglamento interno del cuerpo legislativo.
La sesión buscará abordar diversos expedientes que han sido ingresados recientemente y otros que ya cuentan con despacho de comisión para su tratamiento legislativo. Este encuentro es fundamental para avanzar en temas de interés municipal y para dar estado parlamentario a los proyectos pendientes.
Entre los puntos destacados se encuentra el izamiento de la Enseña Nacional y homenajes institucionales. Además, se procederá a la lectura y aprobación de las actas 1776 y 1777, y se recibirán comunicaciones del Departamento Ejecutivo.
El Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026
También se tratarán expedientes importantes como la licencia del intendente municipal, informes relacionados con el alumbrado público, la gestión de reuniones acerca de alquileres municipales y la creación del Programa Promover Emprendedores.
El presidente del HCD destacó la importancia de esta sesión extraordinaria para dar solución a temas urgentes y para continuar fomentando políticas que beneficien a la comunidad local.
Finalmente, se comunicará al Departamento Ejecutivo y se dará al Registro Oficial del Concejo Deliberante el resultado de esta convocatoria y de los asuntos tratados durante la sesión.
