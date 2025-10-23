La Plata
La Provincia dispuso el transporte público gratis para el domingo de elecciones
Al igual que en septiembre, Transporte dispuso que viajar en colectivo va a ser gratis. E invitó a los municipios a seguir ese camino.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Este domingo, 13.353.974 de bonaerenses están en condiciones de ir a votar en las elecciones para elegir a 35 diputados nacionales que los representarán en el Congreso. En ese contexto, el Gobierno bonaerense dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros para para la jornada del día 26 de octubre.
Así lo dispuso el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires mediante la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP y tal cual ocurrió en los comicios provinciales del pasado 7 de septiembre.
La medida abarca a los servicios regulares de transporte público automotor de pasajeros, de carácter urbano e interurbano de media distancia, aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) e interurbanos de larga distancia, de jurisdicción provincial; y a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná, garantizando el acceso de todos los bonaerenses a sus lugares de votación.
“El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades. Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte”, dijo el ministro de Transporte, Martín Marinucci.
El próximo domingo se usará por primera vez la Boleta Única de Papel
Finalmente, el Ministerio invitó a los municipios de la Provincia a adherir a esta medida, reafirmando el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia. (DIB)
Causa por suministro de estupefacientes: la Sub DDI Las Flores llevó adelante un allanamiento
Decisión firme en Monte: nueva ordenanza pone fin a la impunidad de los infractores en moto
CPR detuvo en un operativo vehicular a un hombre con pedido de captura activo por robo simple
El Municipio sigue apostando al desarrollo: nueva empresa se radicará en el Sector Industrial Planificado
Las Flores bajo alerta amarilla por tormentas: el SMN advierte que podría elevarse a nivel naranja este viernes
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras