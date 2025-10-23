La Provincia dispuso el transporte público gratis para el domingo de elecciones

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este domingo, 13.353.974 de bonaerenses están en condiciones de ir a votar en las elecciones para elegir a 35 diputados nacionales que los representarán en el Congreso. En ese contexto, el Gobierno bonaerense dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros para para la jornada del día 26 de octubre.

Así lo dispuso el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires mediante la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP y tal cual ocurrió en los comicios provinciales del pasado 7 de septiembre.

La medida abarca a los servicios regulares de transporte público automotor de pasajeros, de carácter urbano e interurbano de media distancia, aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) e interurbanos de larga distancia, de jurisdicción provincial; y a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná, garantizando el acceso de todos los bonaerenses a sus lugares de votación.

“El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades. Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte”, dijo el ministro de Transporte, Martín Marinucci.

Finalmente, el Ministerio invitó a los municipios de la Provincia a adherir a esta medida, reafirmando el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia. (DIB)