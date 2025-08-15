La Plata
¿Qué municipios son y qué se elige en la quinta sección electoral?
El próximo 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires cargos provinciales y municipales: diputados o senadores para la Legislatura bonaerense y también concejales y consejeros escolares de los municipios. La quinta sección electoral elegirá a 5 senadores.
La provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales, compuestas por un conjunto de municipios específicos, y cada sección elige a sus propios diputados y senadores provinciales.
Cada una tiene una cantidad de bancas determinada tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado.
En consecuencia, el diseño del sistema electoral no permite que una persona vote por legisladores de otra sección distinta de aquella donde reside. Es muy importante consultar el Padrón Electoral para saber dónde se vota, qué número de mesa y qué número de orden se tiene.
Elecciones 2025: la Junta Electoral bonaerense oficializó las cuatro listas legislativas que competirán en Las Flores
En la quinta sección electoral se eligen, además de 5 senadores, los siguientes cargos en los 27 municipios que la componen:
Ayacucho: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Balcarce: 9 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Castelli: 5 concejales y 2 consejeros escolares municipales
Chascomús: 8 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Dolores: 7 concejales y 2 consejeros escolares municipales
General Alvarado: 8 concejales y 3 consejeros escolares municipales
General Belgrano: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales
General Guido: 3 concejales y 2 consejeros escolares municipales
General Lavalle: 3 concejales y 2 consejeros escolares municipales
General Madariaga: 6 concejales y 3 consejeros escolares municipales
General Paz: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales
General Pueyrredón: 12 concejales y 5 consejeros escolares municipales
Las Costa: 9 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Las Flores: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Lezama: 3 concejales y 2 consejeros escolares municipales
Lobería: 6 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Maipú: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales
Mar Chiquita: 7 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Monte: 7 concejales y 2 consejeros escolares municipales
Necochea: 10 concejales y 3 consejeros escolares municipales
Pila: 3 concejales y 2 consejeros escolares municipales
Pinamar: 7 concejales y 2 consejeros escolares municipales
Rauch: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales
San Cayetano: 5 concejales y 2 consejeros escolares municipales
Tandil: 10 concejales y 4 consejeros escolares municipales
Tordillo: 3 concejales y 2 consejeros escolares municipales
Villa Gesell: 8 concejales y 2 consejeros escolares municipalesPara mayor información se puede ingresar a: https://eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/
