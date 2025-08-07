En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, se desarrolló una posta de lactancia en Plaza Mitre

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Desde la Secretaría de Salud se acompañó a Promotores Comunitarios de Provincia en la Posta de Lactancia que tuvo lugar en Plaza Mitre.

Esta actividad se desarrolló en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia que se extiende desde el 1° al 7 de agosto.

En la Posta se entregó folletería y se contó con el asesoramiento de las puericultoras Agustina Iugovich y Sofia Salmón, además de otras acciones.