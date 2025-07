En el Día del Locutor, Jony Civale comparte su historia detrás del micrófono

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco del Día del Locutor, hoy 3 de julio, desde Noticias Las Flores celebramos a quienes con su voz comunican, emocionan y acompañan. En esta ocasión, Jony Civale, locutor de Urbana FM 92.7, compartió su historia con los micrófonos, marcada por la pasión, la autenticidad y la evolución personal.

“Desde los 8 años me dediqué al teatro. A los 17 me llamaron para participar en un programa radial y ahí me empezó a gustar el mundo de la radio”, recuerda Jony sobre sus primeros pasos.

El salto definitivo llegó en 2018, cuando comenzó su programa propio. Desde entonces, no se alejó más del aire: “Hoy en día sigo en la radio, súper feliz y con el gran acompañamiento de la gente”.

Con naturalidad y sinceridad, Civale define lo que significa para él este medio: “En el escenario soy un personaje, en la radio soy yo”.

La radio no solo le brindó un espacio de expresión, sino que también fue una herramienta de transformación personal: “Yo antes era una persona muy reservada, y gracias a la radio y al teatro cambié mucho. Me abrió puertas para hacer animaciones y conducir eventos”.

Hoy, con una identidad construida entre el teatro, la radio y el contacto directo con la gente, Jony Civale representa una de las voces frescas y queridas del aire florense, consolidándose con autenticidad, cercanía y carisma.