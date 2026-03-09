“La Mañana + Vos” inició su nuevo ciclo en Urbana FM con una columna sobre el Día Internacional de la Mujer

El programa “La Mañana + Vos”, conducido por Laura Lopardo en Urbana FM 92.7, comenzó esta semana una nueva temporada y tuvo como primer columnista a Karen Cuesta, quien abordó el significado del Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo.



Durante la charla, se recordó el origen histórico de la fecha, vinculado a la lucha de las mujeres trabajadoras por mejores condiciones laborales. En ese sentido, se hizo referencia a la tragedia ocurrida en 1911 en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, donde murieron 129 trabajadoras en un incendio tras quedar encerradas en el establecimiento. El hecho generó una fuerte indignación mundial y se convirtió en un símbolo de las luchas por derechos laborales y sociales.

A partir de ese contexto, la conversación se amplió hacia los distintos reclamos que a lo largo del tiempo se han vinculado con el 8 de marzo, desde el derecho al voto femenino hasta la posibilidad de estudiar, trabajar o divorciarse, derechos que hoy parecen naturales pero que durante décadas fueron negados a las mujeres.

También se analizaron datos actuales vinculados a la desigualdad de género. Según estadísticas citadas durante la columna, las mujeres ganan en promedio un 26% menos que los hombres en actividades comparables, mientras que muchas continúan enfrentando la denominada “doble jornada”, combinando trabajo remunerado con tareas de cuidado en el hogar.

En la columna se mencionó además la realidad de muchas mujeres que sostienen solas sus hogares, así como la situación de quienes deben afrontar dificultades laborales en contextos de crisis económica.

Otro de los temas abordados fue la problemática de los femicidios. De acuerdo a datos difundidos por organizaciones sociales, entre enero y febrero de este año se registraron 43 víctimas de femicidio en el país, dejando además a decenas de niños sin madre.

En el plano local, durante el programa también se mencionaron las actividades realizadas en Las Flores en el marco del 8M, entre ellas una movilización que partió desde Plaza España hacia Plaza Mitre, donde se realizaron intervenciones y actividades de reflexión.

La columna marcó el inicio de un nuevo ciclo del magazine matutino de Urbana FM, que busca combinar actualidad, análisis y participación de distintos columnistas para abordar temas de interés social.