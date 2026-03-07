Marcha y actividades por el Día Internacional de la Mujer

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo se realizará en Las Flores una jornada de actividades organizada por el Grupo Mujeres Autoconvocadas de la ciudad.

La propuesta comenzará a las 17 horas con una mateada abierta en Plaza España, mientras que a las 18 horas se realizará la convocatoria en el Obelisco para iniciar la marcha que culminará en Plaza Mitre.

Una vez allí, las organizadoras llevarán adelante diferentes talleres, comisiones de debate y un espacio de micrófono abierto, donde las participantes podrán compartir reflexiones, experiencias y propuestas.

Según indicaron en la nota enviada a nuestra redacción, la organización del encuentro se realiza de manera autogestiva y autoconvocada, con la participación de personas pertenecientes a distintos espacios e instituciones.

“Al igual que el año pasado la organización de la misma se está realizando por un grupo autogestivo y autoconvocado del cual forman parte personas de diversos espacios e instituciones, aunadas bajo el fin de realizar un encuentro lo más representativo y abierto posible, cuya organización y construcción llevó múltiples reuniones y debates”, señalaron.

La actividad busca generar un espacio de encuentro, reflexión y participación en el marco de una fecha significativa para la lucha por los derechos de las mujeres y las diversidades.