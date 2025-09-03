Santiago Cúneo: “La corrupción es sistémica, el modelo libertario está agotado”

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En diálogo con Laura Lopardo en Mucho Más por Urbana FM 92.7, el candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, empresario y periodista Santiago Cúneo, expuso duras críticas al sistema político argentino y presentó los ejes de su propuesta desde el Movimiento Democrático Confederal Argentino.



Cúneo cuestionó la Constitución actual, a la que calificó de “liberal, estafadora y corrompida”, y afirmó que es necesario avanzar hacia una reforma profunda que ponga fin al modelo republicano. “No se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro”, señaló citando a Perón.

El dirigente aseguró que los episodios de censura a periodistas y las causas de corrupción recientes no son hechos aislados, sino la confirmación de un “sistema corrupto y endogámico que se repite desde 1983”.

Al ser consultado por la situación económica, Cúneo sostuvo que el pueblo trabajador “paga peaje para comer” a través del IVA y denunció que las políticas liberales “siempre terminan enriqueciendo a los ricos y empobreciendo a los pobres”. Propuso la eliminación del IVA en los alimentos básicos como una de las medidas estructurales.

Respecto a la Provincia de Buenos Aires, planteó que debe administrar sus propios recursos sin enviar coparticipación a la Nación, ya que “mandamos 10 pesos y nos devuelven cuatro”. También apuntó contra el estado de las rutas y la falta de inversiones.

De cara a las elecciones, Cúneo pidió a los bonaerenses “no cambiar más de collar”, sino elegir un proyecto ideológico alternativo al sistema. “El pueblo argentino no es víctima: es responsable de lo que vota. Esta vez hay una oportunidad real de elegir algo distinto”, afirmó.

El candidato cerró la entrevista enfatizando que su propuesta busca terminar con la corrupción sistémica, promover un modelo confederal y devolverle dignidad al trabajador y al obrero argentino.