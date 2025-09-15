Las Flores
Brillante homenaje de la comedia municipal a Susy Rizzo con la obra “Las de Barranco”
“Las de Barranco” fue la magnífica obra que la Comedia Municipal de Las Flores puso en escena los días sábado y domingo en un Teatro Español que lució repleto de público.
Como en los mejores momentos de su historia, la sala de la avenida Carmen fue testigo de una actuación que quedará para el recuerdo en una noche donde se realizó un sentido homenaje a Susana Rizzo, quien falleciera a fin del año pasado y que dejara una marca imborrable como conductora y directora de la Comedia Municipal por muchísimo tiempo.
“Las de Barranco” tuvo la marca de Susy porque fue dirigida por ella en los ensayos previos. Luego la terminó de completar su sobrino Aldo Rizzo, quien tuvo la dirección actoral de la obra este fin de semana.
Soberbia actuación de Marcela Patronelli, como la madre viuda de tres hijas, de una familia que, en la búsqueda de mantener las apariencias, generó todo tipo de acciones que fueron muy bien representadas por las y los protagonistas de un espectáculo que cautivó al público que aplaudió y ovacionó de pie a los actores y actrices.
No menor fueron las actuaciones de Agustina Martínez Berecochea como Carmen, Guadalupe Barragán, Soledad Genta, Darío Lettieri, Hernán David Patronelli, Sergio y Sandra Dagostino, Elisa Fullone, Facundo Rodríguez, Eduardo Alejandro Manzo, Alicia Favre y Bruno Di Siervi, todos se lucieron arriba del escenario en una noche tan especial como inolvidable.
El sábado, donde el homenaje y el recuerdo a la figura de Susy Rizzo quedó pronunciado aún más en lo que fue la jornada del debut, estuvieron presentes el intendente Alberto Gelené; el secretario de Deportes y Cultura Fernando Muñiz; el director de Cultura, Juan Bautista Saladino y demás autoridades municipales.
La jornada del domingo completó lo que “Las de Barranco” supo generar. El recuerdo, las emociones y nuestro teatro florense, fueron todo brillo.
