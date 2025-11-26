El reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols visita Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este sábado 29 de noviembre visitará nuestra ciudad el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols.

A partir de las 18 horas en el Palacio Municipal sera parte de un Conversatorio junto al cantante Leonardo Pastore y el director del Teatro Español de Las Flores, Aldo Valente.

Además se presentará y exhibirá el Cáliz realizado por el platero que será llevado al Vaticano para ser entregado al Papa León XIV.

Está visita se enmarca en el espectáculo “Gardel Original” que se brindará el mismo día a las 21 horas en el Teatro Español.

En dicha presentación, uno de los instrumentos utilizados será una guitarra original de Gardel que se encuentra en propiedad de Pallarols.