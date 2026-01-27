De Lincoln a Pinamar en bicicleta: la historia del músico que pasó por Las Flores y quiere dar a conocer su arte

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El joven músico Chofer, de 28 años, decidió emprender un viaje poco convencional desde Lincoln hasta Pinamar, recorriendo la provincia de Buenos Aires en bicicleta con el objetivo de difundir su arte y animarse a vivir de lo que ama. Su travesía, que combina esfuerzo físico y pasión, ha emocionado a quienes lo siguen desde el camino.

Con la guitarra siempre al hombro, Chofer comparte en sus redes sociales cada pedalada, cada encuentro y cada canción, mostrando una experiencia llena de desafíos y momentos inspiradores. A lo largo del recorrido, los habitantes de distintos pueblos se suman a su causa, alentándolo con mensajes de apoyo y reconocimiento.

Su paso por la ciudad de Las Flores fue uno de los momentos más destacados del viaje, quedando registrado en imágenes que circularon en sus plataformas digitales. La calidez del recibimiento y la energía del lugar fortalecieron su ánimo para continuar hacia la costa atlántica.

Cabe destacar que, el joven artista ya dio pasos firmes en su camino musical. Lanzó su primera canción junto a Nicolás Valdi, productor musical de Migrantes, una experiencia que —según cuenta— superó todas sus expectativas y lo impulsó a ir por más. Con una propuesta abierta, su proyecto no se encasilla en un solo estilo, sino que transita distintos géneros como reggaetón, cumbia, RKT y pop.

Esta aventura no solo se trata de un viaje físico, sino también de un recorrido emocional y artístico que refleja la valentía de perseguir un sueño con convicción y creatividad. Chofer invita a todos a acompañarlo en esta experiencia única, demostrando que el arte puede ser el motor para conectar comunidades y corazones en cada kilómetro recorrido.