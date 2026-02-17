Connect with us
Noticias Las Flores



Choferr 13 cumplió su sueño y cantó en el escenario mayor del Carnaval de Lincoln

Las Flores

Choferr 13 cumplió su sueño y cantó en el escenario mayor del Carnaval de Lincoln

hace 6 horas

El cantante Choferr 13, recordado en Las Flores por su paso por la ciudad en bicicleta, vivió este domingo 15 de febrero uno de los momentos más importantes de su carrera: se presentó en el escenario mayor del Carnaval de Lincoln, uno de los eventos más convocantes de la región.

Tras su actuación, el artista compartió su emoción en redes sociales con un mensaje cargado de gratitud: “Gracias por cumplirnos este sueño”, expresó, acompañando sus palabras con imágenes de la presentación.


Su participación en el tradicional carnaval marca un paso significativo en su camino artístico, consolidando el esfuerzo y la perseverancia que lo caracterizan desde sus comienzos.

De Lincoln a Pinamar en bicicleta: la historia del músico que pasó por Las Flores y quiere dar a conocer su arte

Para quienes lo vieron pasar por Las Flores con su guitarra y su proyecto a cuestas, su presente representa la confirmación de que los sueños, con trabajo y constancia, pueden hacerse realidad.

