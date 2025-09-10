Homenaje y reconocimiento a Tito Urnissa

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El domingo 28 de septiembre a las 20 horas en el Salón Rojo del Palacio Municipal se realizará un merecido homenaje a Tito Urnissa.

Un reconocido y respetado poeta costumbrista criollo, gaucho de los tiempos de antes, de ayer y de hoy. Su obra es conocida a nivel nacional y llevada al canto por muchísimos cantores y cantoras de nuestra tierra.

Lleva escritos tres libros: “Al tranquito por mi huella”, “Pa’ que mi raza no muera” y “De mi vida y de mi pueblo”, en los cuales, los versos y la poesía nos invitan a viajar al corazón de la pampa, la llanura, la historia, nuestra historia, la de la gente que fue forjando nuestra patria.

Nacido allá por 1945 en la estancia Los Alamos del Partido de Las Flores, hoy sigue escribiendo como lo ha hecho durante toda su vida. Por su prestigio, es convocado a menudo como jurado de diferentes certámenes y seguirá siendo un eterno referente para las nuevas generaciones.

La buena idea del próximo reconocimiento a la figura de Tito Urnissa, encarnada por un grupo de referentes artísticos gauchescos de nuestro pueblo, ha recibido también el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura.