Las Flores
Bruno Di Siervi brilló en su debut en el Teatro Gran Rex con “Navidad en las Películas”
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El joven artista florense Bruno Di Siervi vivió este fin de semana uno de los momentos más importantes de su carrera: su tan esperado debut en el escenario del Teatro Gran Rex, donde formó parte de la exitosa obra infantil Navidad en las Películas, presentada el 6 y 7 de diciembre ante un público colmado de familias.
Bruno no solo participó en escena, sino que también desplegó su talento vocal, interpretando canciones dentro del espectáculo y sumando emoción a una propuesta que combina música, actuación y espíritu navideño. Su desempeño fue reconocido por el equipo artístico y celebrado por todos los presentes.
Tras la función, el artista compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción que refleja lo vivido: “Sí… así como lo soñé. Una función cargada de emoción. ¡Gracias navidad en las peliculas por darme la oportunidad de este solo!”
“Territorios teatrales”: nueva edición de “Café Cultura” en Las Flores
El debut de Bruno en uno de los teatros más emblemáticos del país es un paso enorme en su camino artístico, que viene construyendo con dedicación y pasión desde muy chico. Ser parte de una producción de este nivel y cantar en vivo en un escenario histórico como el Gran Rex representa un logro que marca un antes y un después
Trágico vuelco en Ruta 51: murió el conductor de un camión
Bomberos Voluntarios sofocaron incendio en una vivienda de Las Flores
Bruno Di Siervi brilló en su debut en el Teatro Gran Rex con “Navidad en las Películas”
Blanstein concluyó su tercer mandato y se despidió de la presidencia del Honorable Concejo Deliberante
Gran participación en el 4° Concurso Infantil de Pesca en la Laguna del Difunto Manuel
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras