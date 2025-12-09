Bruno Di Siervi brilló en su debut en el Teatro Gran Rex con “Navidad en las Películas”

Connect with us
Las Flores

Publicado

hace 9 horas

-

0
El joven artista florense Bruno Di Siervi vivió este fin de semana uno de los momentos más importantes de su carrera: su tan esperado debut en el escenario del Teatro Gran Rex, donde formó parte de la exitosa obra infantil Navidad en las Películas, presentada el 6 y 7 de diciembre ante un público colmado de familias.

Bruno no solo participó en escena, sino que también desplegó su talento vocal, interpretando canciones dentro del espectáculo y sumando emoción a una propuesta que combina música, actuación y espíritu navideño. Su desempeño fue reconocido por el equipo artístico y celebrado por todos los presentes.

Tras la función, el artista compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción que refleja lo vivido: “Sí… así como lo soñé. Una función cargada de emoción. ¡Gracias navidad en las peliculas por darme la oportunidad de este solo!”

El debut de Bruno en uno de los teatros más emblemáticos del país es un paso enorme en su camino artístico, que viene construyendo con dedicación y pasión desde muy chico. Ser parte de una producción de este nivel y cantar en vivo en un escenario histórico como el Gran Rex representa un logro que marca un antes y un después

