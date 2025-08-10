▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco de su 97º aniversario, la Biblioteca Popular 25 de Mayo propone un encuentro especial pensado para todas las edades: “Un cuento antes de dormir”, una tarde-noche para volver a ser niños y niñas a través de la magia de la lectura.

La actividad se realizará el martes 12 de agosto a las 19 hs, en la sede de la biblioteca ubicada en Rivadavia 325. Será un espacio cálido e íntimo, donde la lectura en voz alta será la protagonista, invitando a soñar, compartir historias, recuerdos y afectos.

Una propuesta para todas las edades. La jornada contará con la participación de: Abuelas y Abuelos Cuentacuentos

Talleres de Literatura infantil, adolescente y adultos

El objetivo es recuperar el ritual del cuento antes de dormir, un momento que abriga, conecta y genera un vínculo especial entre quienes escuchan y quienes narran.

La Biblioteca invita a toda la comunidad a sumarse a este festejo aniversario, celebrando la lectura como puente entre generaciones y como un acto colectivo de encuentro y disfrute.