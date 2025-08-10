Connect with us
En el marco de su 97º aniversario, la Biblioteca Popular 25 de Mayo propone un encuentro especial pensado para todas las edades

En el marco de su 97º aniversario, la Biblioteca Popular 25 de Mayo propone un encuentro especial pensado para todas las edades

En el marco de su 97º aniversario, la Biblioteca Popular 25 de Mayo propone un encuentro especial pensado para todas las edades: “Un cuento antes de dormir”, una tarde-noche para volver a ser niños y niñas a través de la magia de la lectura.

La actividad se realizará el martes 12 de agosto a las 19 hs, en la sede de la biblioteca ubicada en Rivadavia 325. Será un espacio cálido e íntimo, donde la lectura en voz alta será la protagonista, invitando a soñar, compartir historias, recuerdos y afectos.

Una propuesta para todas las edades. La jornada contará con la participación de: Abuelas y Abuelos Cuentacuentos

  • Talleres de Literatura infantil, adolescente y adultos

El objetivo es recuperar el ritual del cuento antes de dormir, un momento que abriga, conecta y genera un vínculo especial entre quienes escuchan y quienes narran.

La Biblioteca invita a toda la comunidad a sumarse a este festejo aniversario, celebrando la lectura como puente entre generaciones y como un acto colectivo de encuentro y disfrute.

